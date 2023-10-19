Он просит снизить его до 55 лет, а также повысить зарплаты
Сенатор предложил снизить пенсионный возраст для работников железнодорожной отрасли
фото Жанары Каримовой

Сенатор Геннадий Шиповских предложил снизить пенсионный возраст для рядовых сотрудников компании «Қазақстан темір жолы» до 55 лет, передает «Казинформ». В своем депутатском запросе он пояснил, что сотрудники железнодорожной отрасли сталкиваются с множеством проблем.

По словам Шиповского, основные проблемы – это низкие зарплаты и отсутствие жилья. Он привел статистику, согласно которой, по официальным данным, специалисты в области связи и сигнализации получают минимальные зарплаты в размере 382 тыс. тенге в Актобе и 354 тыс. тенге в Кызылорде, а в области Абай и в Павлодарской области – 280 тыс. тенге. Однако сенатор заявил, что эти цифры не соответствуют действительности.

«Важно повысить зарплату простых работников железнодорожной отрасли с учетом годового дохода национальной компании “Қазақстан темір жолы”, субсидий со стороны государства и инфляции», - считает он.

Также Шиповский предложил «рядовым работникам железнодорожной отрасли обеспечить выход на пенсию в возрасте 55 или 57 лет с учетом договоренности или иных механизмов».

Кроме того, он считает, что необходимо разработать жилищные программы для работников железнодорожной сферы в каждом регионе.

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