Сенатор предложил снизить пенсионный возраст для работников железнодорожной отрасли

Сенатор Геннадий Шиповских предложил снизить пенсионный возраст для рядовых сотрудников компании «Қазақстан темір жолы» до 55 лет, передает «Казинформ» . В своем депутатском запросе он пояснил, что сотрудники железнодорожной отрасли сталкиваются с множеством проблем.

По словам Шиповского, основные проблемы – это низкие зарплаты и отсутствие жилья. Он привел статистику, согласно которой, по официальным данным, специалисты в области связи и сигнализации получают минимальные зарплаты в размере 382 тыс. тенге в Актобе и 354 тыс. тенге в Кызылорде, а в области Абай и в Павлодарской области – 280 тыс. тенге. Однако сенатор заявил, что эти цифры не соответствуют действительности.

«Важно повысить зарплату простых работников железнодорожной отрасли с учетом годового дохода национальной компании “Қазақстан темір жолы”, субсидий со стороны государства и инфляции», - считает он.

Также Шиповский предложил «рядовым работникам железнодорожной отрасли обеспечить выход на пенсию в возрасте 55 или 57 лет с учетом договоренности или иных механизмов».

Кроме того, он считает, что необходимо разработать жилищные программы для работников железнодорожной сферы в каждом регионе.