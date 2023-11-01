Мажилис принял бюджет на 2024-2026 годы

Правительство Казахстана рассчитывает, что в ближайшие годы средняя цена на нефть сохранится на уровне $80 за баррель, рост экономики Казахстана в 2024 году составит 5,3% с последующим ростом до 6%, а инфляция снизится до 5% в 2026-2028 годы. Исходя из такого прогноза доходы бюджета в 2024 году составят 20,4 трлн тенге, а расходы - 24 трлн тенге, а недостающую разницу покроют за счет трансферта из Национального фонда в размере 3,6 трлн тенге.

«За основу формирования прогноза социально-экономического развития страны на 2024-2028 годы взят базовый сценарий при цене на нефть в $80 долларов за баррель. Реальный рост ВВП в 2024 году по прогнозам составит 5,3% с последующим увеличением до 6% в 2028 году. Среднегодовой рост ВВП за 5 лет составит 5,8%. Номинальный ВВП вырастет с 135 трлн тенге в 2024 году до 218,5 трлн тенге в 2028 году», - сказал в среду в ходе пленарного заседания мажилиса министр национальной экономики Алибек Куантыров.

По его словам, во всех базовых отраслях экономики ожидается положительная динамика. Среднегодовые темпы роста в промышленности в 2024-2028 годах составят 4%, обрабатывающая промышленность в среднем будет расти на 4,9%, опережая рост горнодобывающей промышленности. А за счет расширения добычи на месторождениях Кашаган, Тенгиз и Карачаганак добыча нефти увеличится с 95,4 до 102 млн тонн. Целевой коридор инфляции министерством определен на уровне 6-8% в 2024 году, 5,5-7,5% в 2025 году с последующим снижением до 5% в 2026-2028 годы.

«Проектом закона «О республиканском бюджете на 2024-2026 годы», доходы на 2024 год оцениваются на уровне 20,4 трлн. тенге. Без учета трансфертов поступления запланированы в размере 16,1 трлн. тенге или 80% от общей суммы доходов. В следующем году планируется привлечь трансферт из Национального фонда на сумму 3,6 трлн. тенге, в том числе целевой трансферт – 1,6 трлн. тенге», - сказал в свою очередь заместитель премьер-министра, министр финансов Ерулан Жамаубаев.

Он отметил, что эти средства будут направлены на финансирование социально значимых и стратегических инфраструктурных проектов. В частности, модернизацию автомобильных дорог, тепло-, газо- и водоснабжения, инженерных сетей. Также в рамках национальных проектов планируется построить сотни социальных объектов. В целом, подчеркнул глава Минфина, расходы бюджета на 2024 год планируются с увеличением на 1,5 трлн. тенге по сравнению с 2023 годом и составят примерно 24 трлн. тенге. Что касается дефицита бюджета, то он оценивается на уровне 2,6% от ВВП. К 2026 году он постепенно снизится до 2,3%.

Кроме того, депутаты приняли закон «О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2024 – 2026 годы». Документом установлена цена отсечения на нефть на уровне $43,4 за баррель в 2024 году, $40,2 – 41,8 за баррель в 2025-2026 годах. С учетом этого размер гарантированного трансферта из Нацфонда определен со снижением с 2,2 трлн тенге в 2023 году до 2 трлн тенге ежегодно в 2024-2026 годах. В плановом периоде прогнозируется восстановление валютных активов Нацфонда в 2024 году до $68 млрд с дальнейшим ростом до $80,7 – 93,3 млрд в 2025-2026 годах.

При этом депутат мажилиса и бывший вице-министр финансов Татьяна Савельева в ходе пленарного заседания палаты заявила, что расходы, необходимые на обслуживание государственного долга Казахстана в 2026 году, вырастут до 3,5 трлн тенге. И правительству, чтобы выполнить ограничения, установленные концепцией управления государственными финансами, нужно будет к этому сроку либо сокращать расходы на обслуживание долга, либо увеличивать общие расходы бюджета, что «может быть реализовано только через рост доходов», а это нереалистично.