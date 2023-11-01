Расходы на обслуживание госдолга Казахстана к 2026 году могут стать критическими – депутат

Расходы, необходимые на обслуживание государственного долга Казахстана в 2026 году, вырастут до 3,5 трлн тенге. И правительству, чтобы выполнить ограничения, установленные концепцией управления государственными финансами, нужно будет к этому сроку либо сокращать расходы на обслуживание долга, либо увеличивать общие расходы бюджета, что «может быть реализовано только через рост доходов», а это нереалистично, считает депутат мажилиса и бывший вице-министр финансов Татьяна Савельева. Об этом она заявила в среду в ходе пленарного заседания палаты.

«В сентябре 2022 года была утверждена новая концепция управления государственными финансами с четкими ограничениями по размерам долговой нагрузки на бюджет. А что такое долговая нагрузка? Это финансовые ресурсы, которые можно было бы направить на развитие, на обеспечение населения водой, газом, дорогами. Но они уходят на выплату процентов по долгам», - сказала Савельева.

По ее словам, если в 2024 году на обслуживание долга будет направлена сумма, сопоставимая с расходами бюджета развития, – 2 трлн тенге, то в 2026 году она составит уже 3,5 трлн тенге при фактически обнуленном бюджете развития.

«Чтобы обеспечить выполнение установленных концепцией ограничений, у правительства есть два варианта: либо сократить в 2026 году расходы на обслуживание долга на 1 трлн тенге, либо увеличить общие расходы бюджета на 10 трлн тенге, что может быть реализовано только через рост доходов. Ни тот, ни другой вариант нельзя рассматривать как реалистичные. А сложившаяся ситуация сама собой не разрешится и может стать только критической», - убеждена депутат.

В этой связи она поинтересовалась у премьер-министра Алихана Смаилова, какие меры по снижению долговой нагрузки правительство готово реализовать уже сейчас и почему этого нет в материалах, представленных вместе с проектом нового республиканского бюджета.

«В этом документе (концепции по управлению государственными финансами до 2030 года – В.) установлены достаточно жесткие ковенанты по управлению финансами, в том числе по управлению долгом. Правительство будет придерживаться этих ковенантов и для этого принимает комплексные меры. Во-первых, это снижение дефицита бюджета», - заверил Смаилов.

Премьер напомнил, что до последнего времени дефицит бюджета составлял 3% к ВВП, в 2023 году он снижен до 2,7% к ВВП, а к 2026 году он будет снижен до 2,3% к ВВП. Глава кабмина считает, что это позволит ограничить новые заимствования и снизить темпы роста долга. Кроме того, правительство намерено наращивать собственные доходы бюджета. Для этого будет продолжена работа по цифровизации таможенного администрирования и улучшения работы в этой сфере в целом.

«В-третьих, включение ценных бумаг министерства финансов в международные индексы. Это позволит привлечь международных инвесторов в фондовый рынок с тем, чтобы снизить цену заимствования и снизить расходы на обслуживание долга. Кроме того, нами принята политика по заимствованию преимущественно на внутреннем рынке. Это позволит убрать валютные риски и тем самым снизить расходы на обслуживание долга», - добавил Смаилов.

Премьер заверил, что все эти меры регулярно обсуждаются в правительстве. Кроме того, в рамках нового бюджетного кодекса планируется предоставлять в парламент аналитическую информацию по управлению долгом.