Пожар на месторождении Каратурун Южный в Мангистауской области обещают потушить к концу года

Пожар на месторождении Каратурун Южный в Мангистауской области, который продолжается на протяжении шести месяцев, теперь обещают потушить только в конце декабря. В понедельник в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким региона Нурлан Ногаев также подтвердил, что на месторождении происходят утечки метана.

«Авария на месторождении Каратурун Южный еще не ликвидирована. По заверениям компании, к концу следующего месяца полностью будет ликвидирована. Необходимые мероприятия проводятся, пробурены дополнительные скважины, где создали возможность подачи воды и других реагентов для задавки этого пласта, откуда идет газ», - сказал Ногаев.

Он отметил, что департамент экологии проводил исследования, по результатам которых на месторождении выявлено превышение концентрации метана. При этом если ранее власти Казахстана не признавали, что здесь была и продолжается утечка метана, то аким области утечку подтвердил.

«Это же газ. Это газовая скважина», - ответил Ногаев, отвечая на вопрос, признает ли он, что утечка была и продолжается до сих пор.

Что же касается расследования ЧП, то, по словам главы региона, департамент экологии проведет расследование и примет все необходимые меры в рамках экологического кодекса после того, как пожар будет потушен.

Напомним, авария на месторождении произошла 9 июня 2023 года. В начале августа французская геоаналитическая компания Kayrros SAS сообщила, что спутники зафиксировали девять крупных выбросов метана с 9 июня по 23 июля в Мангистауской области. Компания «Бузачи-Нефть» заявила, что на спутниковых снимках, вероятно, видны облака горячего пара с минимальными следами парникового газа. Ученые не согласись с оценкой компании. Более того, по их данным, утечка продолжается до сих пор. Новый министр экологии Казахстана в сентябре заявил, что ничего не знает об утечке. Также отметим, что в компании «Бузачи-Нефть» обещали потушить пожар до конца октября.