Почти 6,2 млрд тенге от утильсбора потратили на системы раннего обнаружения лесных пожаров

АО «Жасыл даму», которое является оператором по утильсбору, профинансировало проекты по защите лесов и развитию материальной базы организаций по охране животного мира на сумму более 8,5 млрд тенге, сообщила пресс-служба министерства экологии и природных ресурсов.

По данным ведомства, более 6,19 млрд тенге было направлено на приобретение системы раннего обнаружения лесных пожаров. Средства выделены через АО «Фонд развития промышленности. Современный программно-аппаратный комплекс внедрен в Акмолинской области (Куйбышевское лесное хозяйство, лесное хозяйство Букпа, лесное хозяйство Акколь, Красноборское лесное хозяйство и Кенеское лесное хозяйство), в Астане («Жасыл Аймак») и в Костанайской области (Наурзумский природный заповедник).

«Система предназначена для постоянного мониторинга состояния лесов и позволяет оперативно выявлять очаги возгорания», - отмечается в сообщении.

Это помогает значительно снизить ущерб от лесных и степных пожаров в пожароопасный сезон.

Кроме того, за счет средств утильплатежей, «Жасыл даму» профинансировано развитие материальной базы природоохранных структур на сумму 2,41 млрд тенге. На эти деньги закуплены полноприводные внедорожники, грузовые автомобили повышенной проходимости (в том числе рефрижераторы-тушевозы), а также колесные трактора с навесным оборудованием.

«Вся техника уже передана специализированным организациям, занимающиеся охраной, воспроизводством и использованием животного мира», - уточнили в министерстве.

Также в планах «Жасыл даму» дальнейшее внедрение современных технологий, модернизация инфраструктуры и расширение программ, направленных на улучшение состояния окружающей среды.