Суд отказал семерым журналистам «Радио Азаттык» в иске против МИДа

В среду, 20 августа Специализированный межрайонный суд по административным делам города Астаны огласил решение по иску семерых журналистов «Радио Азаттык» к министерству иностранных дел, требовавших признать незаконным отказ в аккредитации и обязать министерство предоставить им постоянную аккредитацию.
«(...) Суд решил в удовлетворении данного административного иска отказать», – зачитал решение суда судья Смагулов.
В разъяснении он сослался на пункт 4 статьи 30 закона «О масс-медиа», согласно которому запрещается занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации.
Журналисты «Радио Азаттык» подали ходатайства об аккредитации за два месяца до ее истечения, но срок их рассмотрения был продлен еще на два месяца. Юристы, представляющие интересы издания, посчитали такое продление немотивированным и незаконным. В июле они получили письма об отказе в аккредитации по электронной почте. При этом ни журналисты, ни их представители не получили официальное решение министерства об отказе в аккредитации.
В суде стало известно, что МИД проверял публикации журналистов в период ожидания решения об аккредитации, тогда как в правилах аккредитации прописано, что проверяются все публикации за полгода до ее истечения.
UPD.: Глава представительства Азаттыка в Алматы Касым Аманжол в комментарии «Власти» сообщил, что издание планирует подать апелляцию на решение суда.
