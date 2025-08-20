Суд отказал семерым журналистам «Радио Азаттык» в иске против МИДа

В среду, 20 августа Специализированный межрайонный суд по административным делам города Астаны огласил решение по иску семерых журналистов «Радио Азаттык» к министерству иностранных дел, требовавших признать незаконным отказ в аккредитации и обязать министерство предоставить им постоянную аккредитацию.

«(...) Суд решил в удовлетворении данного административного иска отказать», – зачитал решение суда судья Смагулов.

В разъяснении он сослался на пункт 4 статьи 30 закона «О масс-медиа», согласно которому запрещается занятие профессиональной журналистской деятельностью иностранных СМИ и иностранных журналистов без соответствующей аккредитации.

Журналисты «​Радио Азаттык»​ подали ходатайства об аккредитации за два месяца до ее истечения, но срок их рассмотрения был продлен еще на два месяца. Юристы, представляющие интересы издания, посчитали такое продление немотивированным и незаконным. В июле они получили письма об отказе в аккредитации по электронной почте. При этом ни журналисты, ни их представители не получили официальное решение министерства об отказе в аккредитации.

В суде стало известно, что МИД проверял публикации журналистов в период ожидания решения об аккредитации, тогда как в правилах аккредитации прописано, что проверяются все публикации за полгода до ее истечения.

UPD.: Глава представительства Азаттыка в Алматы Касым Аманжол в комментарии «Власти» сообщил, что издание планирует подать апелляцию на решение суда.