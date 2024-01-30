Казахстан готовится подписать с Китаем соглашение о водоотделении на трансграничных реках

Правительство Казахстана планирует подписать соглашение с Узбекистаном о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также соглашение с Китайской Народной Республикой о вододелении на трансграничных реках. Об этом во вторник в ходе заседания кабинета министров сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

«Дальнейшее развитие трансграничного сотрудничества требует создания новой и совершенствования существующей двухсторонней и многосторонней договорной базы о совместном использовании и охране трансграничных водотоков с сопредельными государствами. Для развития межгосударственных водных отношений, концепцией (развития систему управления водными ресурсами до 2030 года – В. )предусмотрено подписание соглашений между правительствами Республики Казахстан и Республики Узбекистан о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также между Казахстаном и Китайской Народной Республикой о вододелении на трансграничных реках», - сообщил Нуржигитов.

Министр напомнил, что из-за географических особенностей семь из восьми водохозяйственных бассейнов Казахстана являются трансграничными. То есть Казахстан в значительной степени зависит от водохозяйственной политики сопредельных государств. В этом отношении наиболее уязвимы Арало-Сырдарьинский, Жайык-Каспийский, Шу-Таласский, Балхаш-Алакольский бассейны, наименее уязвимы – Тобыл-Торгайский и Ертисский бассейны.

Кроме того, по словам Нуржигитова, важной составляющей международного сотрудничества является выработка механизма водно-энергетического сотрудничества Центральной Азии. Поэтому в целом соглашениями предусматривается усиление компетенции участников переговорных групп по использованию и охране трансграничных водных объектов, в том числе путем создания специального департамента.