Казахстан готовится подписать с Китаем соглашение о водоотделении на трансграничных реках

Также планируется подписать с Узбекистаном соглашение о совместном использовании трансграничных водных объектов
Тамара Вааль, Астана, Власть
Правительство Казахстана планирует подписать соглашение с Узбекистаном о совместном управлении и использовании трансграничных водных объектов, а также соглашение с Китайской Народной Республикой о вододелении на трансграничных реках. Об этом во вторник в ходе заседания кабинета министров сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
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