Это необходимо для выявления неэффективных растрат фонда медстрахования
Минздрав Казахстана проведет тотальную ревизию протоколов и стандартов медуслуг
фото Светланы Ромашкиной

Тамара Вааль, Астана, Власть

Вопрос о закрытии Фонда обязательного медицинского страхования не стоит, однако министерство здравоохранения проведет ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы не допускать неэффективной растраты средств. Об этом в четверг журналистам в кулуарах сената заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Система медстрахования нам нужна. Если у нас есть проблемы в определенных наших начинаниях, это не значит, что мы должны от них избавляться. Мы должны продолжать и совершенствовать», - сказала Альназарова.

Она признала, что сегодня достаточно нареканий со стороны населения, а при увеличении объема финансирования увеличивается и количество жалоб на некачественное оказание медпомощи.

«По итогам 2023 года есть рост на 20% жалоб. Вчера местным исполнительным органам даны были соответствующие поручения, чтобы мы проанализировали структуру жалоб, и Минздрав примет меры и решения», - пообещала министр.

По ее мнению, необходимо минимизировать нормативные акты, чтобы вся работа была направлена на эффективное использование бюджетных средств. То есть, подчеркнула министр, нужно полностью отказаться от неэффективных трат.

«Сейчас мы хотим провести тотальную ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы мы не допускали неэффективную растрату», - заявила Альназарова.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

Свежее из этой рубрики
Полковник КНБ Искаков, обвиняемый в организации беспорядков во время Январских событий, опровергает официальную версию происходившего
Новости
В Алматы и Шымкенте задержаны двое членов ОПГ «Дикого Армана», участвовавшие в Январских событиях – МВД
Новости
Курс доллара понизился на бирже до 450,3 тенге
Просматриваемые
Новости
Правительство Казахстана ушло в отставку
Новости
Здание горсуда Алматы, строящееся с 2018 года, планируют сдать в эксплуатацию в следующем году
Новости
Алматы возвращается к малоэтажной застройке – акимат
Новости
Ушедшее в отставку правительство не поддержало уголовную ответственность за харрасмент
Новости
Приговор вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову оставлен без изменений
Новости
Партия Amanat предложила на пост премьер-министра кандидатуру Олжаса Бектенова