Минздрав Казахстана проведет тотальную ревизию протоколов и стандартов медуслуг

Вопрос о закрытии Фонда обязательного медицинского страхования не стоит, однако министерство здравоохранения проведет ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы не допускать неэффективной растраты средств. Об этом в четверг журналистам в кулуарах сената заявила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

«Система медстрахования нам нужна. Если у нас есть проблемы в определенных наших начинаниях, это не значит, что мы должны от них избавляться. Мы должны продолжать и совершенствовать», - сказала Альназарова.

Она признала, что сегодня достаточно нареканий со стороны населения, а при увеличении объема финансирования увеличивается и количество жалоб на некачественное оказание медпомощи.

«По итогам 2023 года есть рост на 20% жалоб. Вчера местным исполнительным органам даны были соответствующие поручения, чтобы мы проанализировали структуру жалоб, и Минздрав примет меры и решения», - пообещала министр.

По ее мнению, необходимо минимизировать нормативные акты, чтобы вся работа была направлена на эффективное использование бюджетных средств. То есть, подчеркнула министр, нужно полностью отказаться от неэффективных трат.

«Сейчас мы хотим провести тотальную ревизию всех протоколов и стандартов, чтобы мы не допускали неэффективную растрату», - заявила Альназарова.