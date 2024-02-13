Особые нормы по строительству в сейсмозонах в Казахстане закрепят законодательно

В Казахстане на законодательном уровне закрепят нормы по особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах. Такая глава прописана в Строительном кодексе, который во вторник презентовали в мажилисе. После принятия документа строительные компании должны будут применять сейсмоизолирующие системы, проводить оценку сейсмической опасности, соответствующие испытания, а местные исполнительные органы – проводить полную паспортизацию объектов в сейсмических зонах.

«Вводится новая глава “Особенности проектирования и строительства в сейсмических зонах”. Для повышения качества строительных объектов планируется принятие комплексных мер по применению строительными компаниями сейсмоизолирующих систем, заблаговременному проведению оценки сейсмической опасности, выбору площадки для строительства, проведение испытаний и так далее. Также вводятся новые институты регулирования: оценка сейсмической опасности и оценка сейсмического риска», - сказал депутатам вице-министр промышленности и строительства Тимур Карагойшин.

Он добавил, что в проекте кодекса предусмотрены нормы по паспортизации существующих объектов для определения износа, проверки качества конструкций, признанию объекта ветхим или возможности реновации. Более того, акиматы должны будут обеспечивать проведение паспортизации в сейсмоопасных регионах для оценки сейсмостойкости строительных объектов.

В целом в Строительном кодексе разработаны новые подходы по усилению государственного контроля. В их числе: внедрение единого цифрового реестра с проведением сертификации специалистов, оперативное реагирование на выявление и предупреждение возможных нарушений в области строительства, плановое инспектирование, участие органов ГАСК и ЧС в приемке объектов в эксплуатацию, а также проведение ревизии всех выданных разрешений.

В рамках цифровизации отрасли, напомнил Карагойшина, через информационную систему e-Qurylys планируется предусмотреть все этапы строительства.

«Основной упор будет сделан на этапе строительства – мониторинг прозрачности процесса, контроль качества, отчеты технического надзора и авторского сопровождения, акты приемов и оплата за фактический выполненные работы и другое. Более того, на этой же площадке будут проводится процедуры тестирования – сертификация специалистов строительной сферы и автоматического ведения реестра», - уточнил он.

Также законодательно закрепляется обязанность информационного моделирования строительных объектов, которая, по мнению разработчиков, должна обеспечить повышение уровня качества работ по проектированию, так как «действующая система аттестация экспертов и инженерно-технических работников недостаточно эффективно отражает степень квалификации экспертов, прошедших аттестацию».

Вместе с тем, в Минпромышленности считают необходимым внедрить сертификацию инженеров строительной отрасли. При этом эта функция будет передана в конкурентную среду. Кроме того, планируется установить солидарную ответственность участников строительного рынка с возможностью запрета на деятельность в случае грубых нарушений.

Новая форма контроля «мера оперативного регулирования» позволит органам ГАСК своевременно реагировать на нарушения, при выявлении грубых нарушений – приостанавливать строительство. При этом кроме посещения субъекта мера будет применяться и по результатам мониторинга информационных систем.

Механизм «планового инспектирования» и участие государства в лице ГАСК и МЧС в приемке построенных объектов позволит проводить проверки по графику, составленному самим заказчиком строительства и предоставленному вместе с уведомлением о начале строительно-монтажных работ.

« При отсутствии плана инспектирования процедура согласования заключения о качестве выполненных работ будет осуществляться с выездом на строительный объект и проведением всех необходимых мер по проверке качества проведенных строительно-монтажных работ», - объяснил вице-министр.

Еще один блок направлен на внедрение единого цифрового реестра лицензиатов. Это позволит провести ревизию всех выданных разрешений на предмет их соответствия квалификационным требованиям, чтобы «очистить рынок от недобросовестных компаний». Таким образом, реестр будет содержать сведения о конкретном субъекте, наличии у него опыта, квалификации, материальных ресурсов, а также отраслевых экспертов и так далее. Все это, считают в Минпромышленности, позволит обеспечить «здоровую конкуренцию субъектов на строительном рынке и повысит компетенцию экспертов».