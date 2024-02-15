Катарский Lesha Bank подписал соглашение с «Байтереком» о покупке казахстанского банка

Катарский Lesha Bank накануне заключил предварительное первоначальное соглашение с АО «НУХ «Байтерек» в отношении потенциального приобретения банка в Казахстане, сообщает Катарская фондовая биржа.

«Сделка зависит от успешного согласования сторонами условий окончательного соглашения, которое будет заключено между сторонами в связи с приобретением», - говорится в сообщении.

В октябре прошлого года председатель агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадина Абылкасымова говорила, что Bereke Bank может приобрести инвестор из Катара, на тот момент он проводил оценку банка, по результатам которой будет определена цена.

Отметим, что холдинг «Байтерек» пока не сообщил о заключении соглашения.

Bereke Bank − бывший АО «Сбербанк». АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек» и российский «Сбербанк» подписали документы о купле-продаже дочернего предприятия в конце августа 2022 года. Российский институт решил покинуть казахстанский рынок из-за ухудшения геополитической обстановки. «Байтерек», которому 1 сентября были переданы права собственности на акции ДБ АО «Сбербанк России» в Казахстане, решил переименовать институт в Bereke Bank.

8 марта 2023 года министерство финансов США исключило Bereke Bank из санкционных списков, куда ДБ АО «Сбербанк» попало в феврале прошлого года после вторжения России в Украину. США ввели санкции против «Сбербанка» в попытке нанести вред российской экономике, военным и элитам.

В начале июня 2023 года международное агентство Fitch Ratings присвоило АО «Bereke Bank» долгосрочный рейтинг на уровне «BB» со стабильным прогнозом. 100% акций АО «Bereke Bank» принадлежат правительству РК в лице АО «Национальный управляющий холдинг Байтерек».