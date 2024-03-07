В этом году в Астане планируют запустить 10 новых автобусных маршрутов, сообщило управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города в ответе на запрос «Власти».

Приоритет будет отдан районам без обслуживания и загруженным участкам, в частности, району Жагалау, новому мосту на улице Тауелсиздик, микрорайону Отау, аллее Мынжылдык, улицем Сыганак, Анет баба, Серкебаева, Мухамедханова и Нажимеденова.

«Количество новых маршрутов будет зависеть от объема поставляемых автобусов, и в случае наличия свободных единиц подвижного состава рассматривается возможность запуска дополнительных маршрутов», – также сообщает управление.

Один из десяти маршрутов – №42 – был запущен в конце февраля этого года. До конца июня акимат планирует запустить круговой маршрут №55 по улицам Туран, Достык, Момышулы, Абылай хана, Кенесары и Сарыарка. Схемы остальных маршрутов находятся в разработке.

Всего, по информации управления, в Астане 96 автобусных маршрутов. Из них 70 городские, а 26 – пригородные. Ежедневно на линию выходит 1 042 автобуса. В 2023 году запустили шесть городских и два пригородных маршрута.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек сообщал, что дефицит автобусов городе составляет 40%. По его словам, при населении 1,5 млн количество автобусов должно превышать 2 тысячи. Аким Астаны добавил, что в этом году запустят еще 300 автобусов, а проблема будет решаться «исходя из бюджета». Он также добавил, что в ближайшие два года планируется добавить 50 км автобусных линий и довести их общую протяженность в городе до 150–160 км.