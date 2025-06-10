Более 160 списанных в Алматы дизельных автобусов передадут в регионы

В поселке Кайназар Енбекшиказахского района Алматинской области на территории склада списанного алматинского общественного транспорта находятся 1 050 единиц транспорта, из которых 828 подлежат «реализации», 61 ожидает долгосрочного ремонта, а 161 дизельный автобус планируется передать в регионы, сообщили в управлении городской мобильности в ответ на запрос «Власти».

По данным управления, 828 транспортных средства непригодны к эксплуатации, их реализуют через портал государственного реестра до 31 июля.

При этом, как сообщает КазТАГ, 3 июня на сайте электронной торговой площадки из поселка Кайназар были выставлены на торги 573 транспортных средства, оцененные как лом, на общую сумму свыше 93,3 млн тенге. Торги состоялись, и цена продажи составила более 106 млн тенге.

Также в управлении на запрос «Власти» сообщили, что, в соответствии с постановлением акимата города Алматы, из имеющегося транспорта 12 автобусов ЛиАЗ и ПАЗ были переданы Атбасарскому району Акмолинской области, 6 ПАЗ и ГАЗ - кинологическому центру, 2 автобуса марки Yutong - в подразделение КНБ, а по 50 единиц автобусов марки Zhongtong планируется передать в Алматинскую область и город Тараз.

Ранее, в период с 2021 года, акимат Алматы разместил свои транспортные средства, не подлежащие эксплуатации, а также требующие долгосрочного ремонта в селе Жетыген, которое стало известно как «кладбище алматинских автобусов». Тогда общественники в сфере транспорта были обеспокоены плохими условиями хранения автобусов. Позже бывший аким Ерболат Досаев пообещал ликвидировать и больше не создавать «кладбище автобусов». По его словам, «Алматыэлектротранс» потратил 175 млн тенге на обслуживание «кладбища» в Жетыгене в 2023 году.

В конце 2023 года указанный склад был передислоцирован в поселок Кайназар Енбекшиказахского района. Договор на новую локацию площадью 5 га был заключен на 26 месяцев, а сумма составила 150 млн тенге. В случае успешного завершения процедур реализации транспортных средств, непригодных к эксплуатации, управление планирует расторгнуть договор аренды склада.

На сегодня ТОО «Алматыэлектротранс» полностью перешло на экологичные виды транспорта на газе и электротяге. Имеющиеся дизельные автобусы планируется передавать в регионы по мере поступления заявок. Также в этом году акимат за счет местного бюджета планирует приобрести 600 единиц автобусов на газе.