Казахстан частично увеличит стоимость транзита российской нефти в Китай

Казахстан продлил соглашение по транспортировке российской нефти в Китай еще на 10 лет, но увеличил стоимость транзита нефти до Павлодара с $1 до $2,1 за тонну. Соответствующий закон в среду в ходе пленарного заседания принял мажилис.

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев напомнил, что соглашение по транспортировке российской нефти в Китай было подписано 24 декабря 2013 года, ратифицировано в июле 2014 года до 1 января 2024 года. В 2017 году стороны договорились увеличить транзит с 7 млн тонн до 10 млн тонн в год. И с 2014 года по 2023 год общий транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай составил порядка 90,9 млн тонн, общая выручка составила $1,32 млрд.

Министр также отметил, что стороны приняли решение продлить срок действия соглашения до 2033 года, и «Роснефть» подписала свое соглашение с СПНС о поставке 100 млн тонн на 10-летний период. В этой связи протоколом к ратификации соглашения предусматривается «актуализация по объемам транзита, тарифам и расчету за транзит нефти», а также продление соглашения до 2033 года транзита российской нефти в количестве 10 млн тонн ежегодно.

«Тариф на прокачку нефти утвержден на уровне $15 за тонну. Также в ходе переговорных мероприятий было предложено включить участок маршрута ТОН-2 в соглашение и зафиксировать тариф $2,1 за тонну», - добавил Саткалиев.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, он пояснил, что ранее российская сторона платила $1 за транзит тонны нефти до Павлодара, а по новому соглашению будет платить $2,1 д. Стоимость транспортировки из Павлодара до Китая остается $15 за тонну.

В целом, заключил Саткалиев, продление соглашения обеспечит загрузку Павлодарского нефтехимического завода нефтью, поступающей по нефтепроводу Омск – Павлодар. В итоге ожидаемая выручка в предстоящие 10 лет за транзит российской нефти через территорию Казахстана в Китай составит $1 млрд 710 млн, с учетом прибыли от замещения $1 млрд 851 млн.