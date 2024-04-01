«Казахтелеком» и Air Astana оштрафованы за нарушение требований информационной безопасности

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провело внеплановые проверки АО «Казахтелеком», АО «Единый накопительный пенсионный фонд», АО «Air Astana» на предмет соответствия требованиям по информационной безопасности.

«По результатам два юридических лица (АО “Казахтелеком”, АО “Air Astana”) привлечены к административной ответственности по пункту 2 части 1 статьи 641 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, выданы предписания со сроком на один год для устранения нарушений. В АО “ЕНПФ” нарушений не выявлено», - сообщили в министерстве.

Также отмечается, что информационно-коммуникационная инфраструктура «Казахтелекома» и авиакомпании находится на круглосуточном мониторинге с целью выявления и пресечения инцидентов информационной безопасности.

Проверка была проведена после того, как в феврале стало известно об утечке персональных данных казахстанцев, опубликованные на ресурсе GitHub и датированные 2019-2022 годом. В утечке фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались АО «Казахтелеком», ЕНПФ и Air Astana.

Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи «фактов компрометации» не выявил.

«На сегодняшний день компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности», - заверили в Минцифры.