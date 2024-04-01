При этом суммы штрафов не указаны
«Казахтелеком» и Air Astana оштрафованы за нарушение требований информационной безопасности
фото Ирины Гумыркиной

Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности провело внеплановые проверки АО «Казахтелеком», АО «Единый накопительный пенсионный фонд», АО «Air Astana» на предмет соответствия требованиям по информационной безопасности.

«По результатам два юридических лица (АО “Казахтелеком”, АО “Air Astana”) привлечены к административной ответственности по пункту 2 части 1 статьи 641 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, выданы предписания со сроком на один год для устранения нарушений. В АО “ЕНПФ” нарушений не выявлено», - сообщили в министерстве.

Также отмечается, что информационно-коммуникационная инфраструктура «Казахтелекома» и авиакомпании находится на круглосуточном мониторинге с целью выявления и пресечения инцидентов информационной безопасности.

Проверка была проведена после того, как в феврале стало известно об утечке персональных данных казахстанцев, опубликованные на ресурсе GitHub и датированные 2019-2022 годом. В утечке фигурировали сведения казахстанских операторов связи со служебной информацией об абонентах, а также упоминались АО «Казахтелеком», ЕНПФ и Air Astana.

Вместе с тем анализ состояния информационной безопасности операторов мобильной связи «фактов компрометации» не выявил.

«На сегодняшний день компании защищены отечественными оперативными центрами информационной безопасности», - заверили в Минцифры.

Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Подземный переход от вокзала «Алматы-2» до станции метро «Райымбек батыра» построят в Алматы
Новости
В Темиртау объявлен режим ЧС
Новости
В Астане из-за паводков переполнена канализация, в одном из ЖК отключили воду
Новости
Протестовавших из-за подтоплений жителей села Коянды оштрафовали за «незаконный митинг»
Новости
Синоптики прогнозируют повышение уровня воды на реках Актюбинской области
Новости
В Алматы горит бизнес-центр