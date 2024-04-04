По факту прорыва дамбы Щербаковской плотины возбуждено уголовно дело

Как напомнили в надзорном органе, было эвакуировано 927 человек, из которых 215 – дети, подтоплено 78 дворов, а 10 домов разрушены. Село им. Т.Жургенова осталось без электричества, воды и газа.

Плотина находится на балансе областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования. По информации прокуратуры, в 2023 году на основании договора госзакупок, заключенного между управлением и ПК «СК Гранд Канал», был проведен ремонт плотины. Однако в паводковый период «объект не выполнил свою основную функцию, что повлекло причинение существенного вреда», подчеркнули в надзорном органе.

«Принимая во внимание вышеуказанные обстоятельства прокуратурой Айтекебийского района Актюбинской области принято решение о регистрации в ЕРДР уголовного дела по ч. 1 ст. 371 УК РК (халатность). В настоящее время для организации проведения следственных действий уголовное дело направлено в департамент Агентства по противодействию коррупции по Актюбинской области», - пояснили в прокуратуре области.

Плотину прорвало поздно вечером 29 марта, вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенова. Жители села были эвакуированы.

Аким Айтекебийского района Даулетияр Тугузбаев отмечал, что «Щербаковская плотина, которую отстроили в прошлом году, из-за наплыва огромного количества воды прорвалась».