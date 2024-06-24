В алматинском микрорайоне «Кемел» построят новый мост вместо аварийного

В октябре этого года в Алматы в микрорайоне «Кемел» построят новый мост вместо аварийного, сообщили в акимате города. Он будет намного больше старого. Мост связывает жителей микрорайонов «Кемел», «Кокжиек» и поселков «Коянкус», «Ынтымак», «Жанадаур», «Жанаталап».

Движение транспорта по этому мосту было ограничено еще в мае из-за его аварийного состояния. Мост был возведен 60 лет назад и никогда не ремонтировался.

На его опорах обнаружены опасные трещины, просадка насыпи на подходах к мосту и подмыв грунта на откосах. А также бетонные конструкции были частично разрушены. По словам руководителя управления городской мобильности Сагындыка Телибаева, техническое обследование моста также выявило отсутствие деформационного шва, что негативно сказывается на грузоподъемности сооружения и его прочности. По этим причинам ремонт моста не представляется возможным.

По информации акимата, проект нового моста предполагает сооружение однопролетного типа, с устройством свайного основания, а также реконструкцию проезжей части подходов к мосту. Новое сооружение будет значительно больше старого.

«Так, если длина аварийного моста составляла 16,8 метра, ширина – 8,5 метра и высота опор была в районе 7 метров, то новый мост будет в длину – 24 метра, ширину – 13,5 метра, высотой - 9 метров. И это позволит обеспечить проезд по мосту на одном уровне с дорогой», – уточнили в акимате.



Аким города Ерболат Досаев дал поручение обустроить тротуары с обеих сторон, а также провести работы в кратчайшие сроки, так как мост обеспечивает транспортную связанность для жителей микрорайонов «Кемел», «Кокжиек» и поселков «Коянкус», «Ынтымак», «Жанадаур», «Жанаталап».

«Необходимые средства будут выделены, движение должно быть открыто в октябре текущего года», - подчеркнул аким.



До завершения ремонтных работ по строительству нового моста предусмотрен обход указанного участка через ул. Мухамеджана Сералина.