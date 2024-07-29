На землях из лесного фонда Жамбылской области Минобороны планирует построить учебный полигон

17 июля на портале «Открытые НПА» был опубликован проект постановления правительства «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории», которым предусматривается перевести 5,3 тыс. га земель из лесного фонда Жамбылской области для нужд вооруженных сил . «Власть» уточнила у министерства обороны, как ведомство планирует использовать эти земли.

Из ответа Минобороны на запрос стало известно, что передается не 5,3 тыс. га земель, как указано в проекте постановления правительства, а более 5,56 тыс. га. На этом участке планируется построить учебный полигон для проведения мероприятий по боевой подготовке.

Как уточняет Минобороны, участок выбран с учетом отдаленности от населенных пунктов.

«Проведено заседание постоянно действующей комиссии под председательством заместителя акима Жамбылской области, по вопросу строительства полигона и передачи земельного участка в постоянное землепользование в региональное командование "Юг"», - сообщили в министерстве.

Также ведомство обещает, что не будет вырубать лесной массив, а оборудование местности полигона будет в соответствии с отрабатываемыми учебно-боевыми задачами, но с соблюдением экологических норм.

«При этом в доход республиканского бюджета будут возмещены потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства», - сообщает министерство.

Для обеспечения безопасности граждан по периметру территории полигона будут вырыты траншеи, установлены информационные таблички и знаки, а перед проведением практических занятий по боевой подготовке будут оповещать население.

Напомним, что постановлением правительства, проект которого пока еще находится на обсуждении до 31 июля, акимат Жамбылской области должен передать 5,3 тыс. га земли управлению командующего войсками регионального командования «Юг» министерства обороны «для обустройства объектов для нужд обороны». При этом Минобороны должно возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий, а в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей древесины на баланс акимата.

В приложении к проекту документа указывается, что из 5,3 тыс. га земель, которые будут переданы для нужд Минобороны, 313,7 га – это леса, 2 091,7 га – пастбища, 5,5 га – дороги.