Правительство намерено передать Минобороны 5,3 тыс. га земель из лесного фонда в Жамбылской области

Из них более 2 тыс. га – это пастбища, свыше 300 га – лес
На портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления правительства «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории», которым предусматривается перевести 5,3 тыс. га земель из лесного фонда Жамбылского учреждения по охране лесов и животного мира в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.
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