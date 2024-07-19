Из них более 2 тыс. га – это пастбища, свыше 300 га – лес
Правительство намерено передать Минобороны 5,3 тыс. га земель из лесного фонда в Жамбылской области
фото Жанары Каримовой

На портале «Открытые НПА» опубликован проект постановления правительства «О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории», которым предусматривается перевести 5,3 тыс. га земель из лесного фонда Жамбылского учреждения по охране лесов и животного мира в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения.

Согласно документу, акимат Жамбылской области должен передать эти земли управлению командующего войсками регионального командования «Юг» министерство обороны «для обустройства объектов для нужд обороны».

При этом Минобороны должно возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий, а в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей древесины на баланс акимата.

В приложении к проекту документа указывается, что из 5,3 тыс. га земель, которые будут переданы для нужд Минобороны, 313,7 га – это леса, 2 091,7 га – пастбища, 5,5 га – дороги.

Обсуждение проекта постановления продлится до 31 июля.

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