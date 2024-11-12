В Кызылорде открыли новый терминал аэропорта «Коркыт Ата». Отмечается, что это увеличит пропускную способность воздушной гавани в семь раз – с 300 тыс. до 2 млн пассажиров в год, – сообщила пресс-служба правительства.

Площадь терминала составляет 7 500 м2. В реализацию проекта 20,9 млрд тенге были инвестированы Фондом Булата Утемуратова в рамках социальной ответственности. На инженерно-коммуникационную инфраструктуру, строительство автодороги, благоустройство и освещение территории аэропорта из местного бюджета было выделено свыше 4,3 млрд тенге.

Премьер-министр Олжас Бектенов, принявший участие в открытии терминала отметил, что новый терминал аэропорта «Коркыт Ата» — «важный инфраструктурный проект не только для региона, но и для всего Казахстана». По его словам, его реализация позволит открыть дополнительные авиамаршруты, в том числе и международные, увеличить транзитный потенциал, пассажиро- и грузопоток.

По информации председателя правления АО «Аэропорт «Коркыт Ата» Баяна Ажмолдаева, с начала этого года аэропортом обслужено 265 тыс. пассажиров, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Он также отметил, что в неделю осуществляются 26 внутренних рейсов (17 из них в Астану, 9 – в Алматы). Кроме этого в июне этого года был запущен международный чартерный рейс в г. Анталья (Турция).

В планах открытие дополнительных рейсов в Актау и Атырау, а также включение в перечень социально значимых рейсов таких авиамаршрутов, как «Кызылорда-Кокшетау», «Кызылорда-Актобе», «Кызылорда-Караганда».