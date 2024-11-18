В Астане не хватает девяти поликлиник

В Астане необходимо построить девять поликлиник, сообщило управление общественного здравоохранения Астаны в ответ на запрос «Власти». Большинство их них нужно построить в активно застраиваемых частях города.

Так, анализ управления общественного здравоохранения выявил необходимость строительства новых поликлиник по улице Жубана Молдагалиева, в районе жилых комплексов Alatau Park, Capital Park, «Багыстан», жилого массива «Эллингтон», проспекта Мәңгілік ел, Аллее Мынжылдык, в жилом массиве Интернациональный и в районе торгового дома «Метро». Управление сообщило о поиске потенциального инвестора.

В следующем году в столице за счет частных инвестиций планируется открыть поликлинику в районе вокзала «Нұрлы жол» и расширить действующую поликлинику Green Clinic на пересечении улиц Хусейн Бен Талала и Кабанбай батыра. В целом, в 2021–2022 годы управлению строительства на проектирование инвестиционного проекта за счет средств местного бюджета было выделено 5,8 млн тенге, добавили в управлении общественного здравоохранения.

Кроме того, в городе намерены построить две государственные поликлиники в районе улице Туркестан на 500 посещений смену и в районе жилого массива Өндіріс на 250 посещений в смену. Эти поликлиники планируется ввести в эксплуатацию в 2028 году. На строительство поликлиники в районе жилого массива Өндіріс выделено 19,8 млн тенге.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района Нура заявил, что за последние пять лет в столице были построены только частные поликлиники и что в столице возобновят строительство государственных поликлиник.

В управлении также добавили, что в городе также есть дефицит 204 специалистов, из них – 41 врачей. Наиболее востребованы специалисты взрослой неотложной медицины – 10 и 4 неонатолога. Также необходимы оториноларингологи, офтальмологи, травматологи-ортопеды. Также есть дефицит средних медработников 163 специалистов. 160 из них – в сестринском деле и 3 специалиста акушерского дела.