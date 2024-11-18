«Казатомпром» получил право на разведку урана еще на одном участке месторождения в Туркестанской области

Национальная атомная компания «Казатомпром» получила право на разведку урана на участке «Северное» месторождения Буденовское в Туркестанской области сроком на шесть лет с возможностью продления на пять лет, сообщила в понедельник пресс-служба компании.

«Участок "Северное" обладает значительным потенциалом благодаря наличию крупных залежей урана. Его благоприятные геологические условия и близость к действующим месторождениям создают уникальные возможности для успешной и продолжительной разработки», - цитирует пресс-служба председателя правления компании Меиржана Юсупова.

В компании сообщили, что ресурсы урана на участке по категориям P1 и P2 превышают 100 тыс. тонн.

«В дальнейшем планируется уточнение ресурсов и перевод их в более высокие категории (С1 и С2). Это позволит максимально эффективно использовать потенциал участка и реализовать долгосрочные стратегические планы компании», - дополнили в компании.

Ранее «Казатомпром» получил право на разведку урана на участке №5 месторождения Буденовское, где запасы урана оцениваются более чем в 18 тыс. тонн. Месторождение находится в Шу-Сарысуйской урановой провинции в Сузакском районе Туркестанской области.

Летом нацкомпания получила еще несколько контрактов на разведку и добычу урана в Туркестанской области. В июне «Казатомпром» подписал контракт на добычу урана на участке месторождения Инкай (запасы оцениваются в 83,1 тыс. тонн), а в июле нацкомпания получила права разведку урана на участке «Восточный» месторождения Жалпак (запасы оцениваются в 30 тыс. тонн).

В совокупности «Казатомпром» ведет разработку 26 месторождений, объединенных в 14 уранодобывающих предприятий.

В сентябре прошлого года компания сообщала об увеличении планов по производству урана на 2025 год. Она обьясняла это «сильным портфелем контрактов и растущим объемом продаж». При этом уже в январе этого года «Казатомпром» заявил, что ожидает снижения производственных планов на год из-за сложностей с закупками серной кислоты.

Казахстан обладает вторыми в мире запасами урана и является его ведущим производителем. На долю страны в последние годы приходится до 45% мировой добычи.