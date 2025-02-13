Мероприятия за $1-2 млн улучшают экономический рост страны, считают в Миннацэкономики

Проведение международных мероприятий и форумов, на каждое из которых правительство Казахстана тратит из бюджета $1-2 млн, улучшают экономический рост страны, считает вице-министр национальной экономики Арман Касенов.

«Разумеется, что проведение мероприятий, которые будут обходиться в $1-2 млн, – это более чем целесообразно. Потому что это способствует приходу инвестиций и увеличению экспорта. Мероприятия будут улучшать экономический рост и в последующем окупаться более чем в несколько раз», - заявил Касенов журналистам в кулуарах сената в четверг.

В качестве примера он привел международный форум «Астана», на который в 2025 году из бюджета может быть выделено 1,4 млрд тенге, а также привлечены средства спонсоров.

«Мы ожидаем, что вся сумма будет покрыта спонсорами. Но даже если бы нет, такая сумма, как 1,4–2 млрд тенге (из бюджета – В.), – это небольшая плата, чтобы повышать узнаваемость страны на международной арене, чтобы потенциальные инвесторы сюда приезжали», - считает вице-министр.

Он отметил, что годовые инвестиции в капитал составляют $40 млрд, прямые иностранные инвестиции – $20 млрд, то есть «около 50 млн в день». Таким образом, чтобы усилить репутацию, узнаваемость страны и способствовать привлечению инвестиций, суммы на проведение форумов в «1, 2, 3 млрд тенге относительно экономики Казахстана являются небольшими».