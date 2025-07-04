В 2024 году казахстанские предприятия сократили вложение собственных средств в основной капитал на 4%

В 2024 году казахстанские предприятия инвестировали в основной капитал 12,2 трлн тенге собственных средств — это на 4% меньше, чем годом ранее. Тогда как государство нарастило свои вложения на 40,4% до 4,2 трлн тенге, сообщает Бюро национальной статистики.

Несмотря на снижение объемов, на долю собственных средств предприятий в структуре инвестиций в основной капитал приходится 62,9% (в 2023 году она составляла 72,2%). Доля банков в общем объеме инвестиций в основной капитал занимает 4%, другие заемные средства – 11,5%.

Основная часть инвестиций в основной капитал (40%) в 2024 году была направлена в сектор промышленности. В горнодобывающую промышленность и разработку карьеров было вложено 18,7% всех средств, в обрабатывающую промышленность – 10,7%, на операции с недвижимым имуществом — 18,8%, на транспорт и складирование — 18,6%, в образование — 5,9%.

При этом 67,2% всех инвестиций в основной капитал пришлась на работы по строительству и капитальному ремонту зданий/сооружений (54,7% из них осуществлялось предприятиями частной формы собственности), 28,7% — на приобретение машин, оборудования и транспортных средств и их капитальный ремонт, еще 4,1% — на прочие затраты.

Увеличение инвестиций в основной капитал наблюдалось в 15 регионах страны. Наибольший рост отмечался в Карагандинской (на 63,9% до 1,4 трлн тенге), Жетісу (на 47,4% до 537,3 млрд тенге), Туркестанской (на 43,7% до 1,3 трлн тенге) и Алматинской (на 35,9% до 1,01 трлн тенге) областях. Сокращение инвестиций в основной капитал зафиксировано в Атырауской (на 31,8% до 2,05 трлн тенге), Актюбинской (на 12,4% до 910,8 млрд тенге), Акмолинской (на 5% до 585,5 млрд тенге), Мангистауской (на 3,7% 1,08 трлн тенге) и Жамбылской (на 1,1% до 533,8 млрд тенге) областях.