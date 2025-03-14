Присвоить имя человека частному объекту можно будет только после согласия ономастической комиссии

Во время заседания национального курултая президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на наименования и переименования улиц и населенных пунктов. По его мнению акиматы допустили много ошибок, вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества и родственных отношений. Поэтому в сфере ономастики необходимо навести порядок. Кроме того, в этом деле следует соблюдать принципы исторической справедливости.

По словам президента, принято решение о централизации данной деятельности:

«Теперь важно не только изменить процедуры, но и подойти к этой работе по существу. Нужно строго блюсти принципы исторической справедливости. Наши выдающиеся исторические личности достойны увековечивания. Память о них – неотъемлемая часть общенациональной идентичности, хранить ее – наш гражданский долг. Но нельзя превращать ономастику в инструмент прославления личностей, чьи «исторические заслуги» не подтверждаются никакими архивными документами».

Президент считает, что настало время более разборчиво подойти к увековечиванию памяти деятелей прошлого. Он отметил, что мифологизацией советских деятелей, в том числе тех, которые были причастны к организации Ашаршылық, занимаются люди, сделавшие карьеру уже в Независимом Казахстане. По его словам, это печальное явление тяжело понять.

При этом, по его мнению, не до конца используется потенциал звучных географических названий и популярных в обществе традиционных топонимов. При переименовании «важно проводить широкую разъяснительную работу и учитывать мнение жителей».

Токаев обратил внимание на то, что в первую очередь надо давать названия безымянным улицам и повторяющимся топонимам и обратил внимание на то, как в стране подходят к наименованиям частных объектов. Он считает, что здесь не должно быть вседозволенности.

«Иногда на улицах наших городов можно встретить вывески с совершенно непотребными названиями. Креатив – это, конечно, хорошо, но нормы общественного порядка и приличия нужно соблюдать. Поэтому и предприниматели должны ответственно подходить к вопросам ономастики. Депутаты сейчас рассматривают поправки, согласно которым присвоить имя человека частному объекту можно будет только после согласия ономастической комиссии. Это правильное решение»

По мнению президента необходим единый концептуальный документ, упорядочивающий всю проводимую работу в сфере внутренней политики.