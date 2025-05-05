До +38 °C ожидается в ближайшие дни на юге и юго-востоке Казахстана

Так, 6-8 мая на западе, северо-западе, севере страны, с 8 мая в центральных, восточных, южных регионах ожидается дождь, гроза, днем град. Сильные дожди прогнозируются 6-7 мая в Западно-Казахстанской, Атырауской, 7 мая в Мангистауской, 7-8 мая в Актюбинской областях. Лишь в Карагандинской области будет без осадков, а на юго-западе и 8 мая на юго-востоке республики также ожидается пыльная буря.

На западе страны днем температура воздуха понизится до +21+26 °C. На северо-западе, севере, востоке, наоборот, повысится до +24+29 °C, в центре – до +27+35 °C. На юге республики будет +31+38 °C, на юго-востоке температура воздуха повысится до +30+38 °C.

В то же время ночью и утром ожидаются заморозки: 6 мая в Павлодарской области и в области Абай, 6-7 мая в Восточно-Казахстанской области.