Подсудимый Дархан Аскентай на суде заявил, что Шерзат Полат ударил его кастетом

Во вторник, 6 мая, продолжился судебный процесс по делу об убийстве Шерзата Полата. На нем начался допрос подсудимых. Первым допросили Дархана Аскентая, обвиняемого в хулиганстве, который полностью отрицает свою вину.

Напомним, что весь конфликт у магазина «Камажай» начался именно с покупки Аскентая пива и удара Шерзата Полата.

«После того как я купил пиво, ко мне подошел Шерзат сказал, что "ты что-то сказал отцу". Я сказал: "Пойдем к отцу и спросим". А у него в руках кастет, и он взял и ударил мне по правому глазу. Потом Каржаубай вышел и дал мне воды. Он накричал на Шерзата: "Зачем ты его ударил?"», - сказал он.

Он отрицает заявления отца убитого подростка, Каржаубая Нурымова, о том, что оскорблял мать Полата. На вопросы прокурора о том, почему во время шести личных допросов, трех очных ставок, проверки и уточнений показаний на месте, Аскентай не сообщал о кастете, подсудимый заявил, что не мог вспомнить и находился под давлением.

После удара он позвонил своему другу Нурболу Токтаубаеву, который также проходит по делу подсудимым, чтобы он его забрал. На вопросы судьи Ержана Жанузакова о том, почему он самостоятельно не вызвал скорую помощь или полицию, Аскентай ответил, что был не в состоянии и не задумался об этом.

После приезда Токтаубаева у них состоялся разговор с Нурымовым. По словам Аскентая, сам Нурымов в этот момент вышел с ножом.

«Каржаубай вышел с ножом, угрожал, оскорблял. Шерзат его останавливал и успокаивал», - говорит Аскентай.

Позднее к магазину подъехали друзья Шерзата Полата, его покойный дядя Нурканат Гайыпбаев, а также другие подсудимые, которых, по словам Аскентая, он не знал до этого происшествия. Он утверждает, что никого не звал и подумал, что они просто заехали к магазину или проезжали мимо.

«В этот момент у Нурбола спросили, кого ударили. Все нормально было, собирались уйти. В этот момент вновь вышел Каржаубай с ножом. Тогда я увидел взглядом, как Шерзат ударил одного из парней, и началась война. Выстрелило ружье. Я сам ушел в магазин напротив. Было два выстрела. Один раз выстрелили в сторону парней. Это был Гайыпбаев. Я пытался успокоить, сам получил удары и ушел на другую улицу вниз. Тогда меня подозвал Нурбол, я подбежал к нему, и мы уехали», - рассказал подсудимый.

Он добавил, что во время следствия на них оказывали давление и что он отказывается от своих первоначальных показаний, так как был в тяжелом состоянии после полученного удара.

Также он рассказал, что уже после задержания и начала следственных действий к ним заходил Каржаубай Нурымов: «Когда проводилось следствие, пришел Каржаубай, нас было семь парней и двое девочек. Тогда он говорил, что было на уме и бил нас семерых. Тогда я понял, что он потерял сына».

Аскентай также отрицает показания Нурымова и Гайыпбаева о «Чике», который отдал приказ «Делайте», и о «хуторских».

Всего на скамье подсудимых девять человек, все они обвиняются в хулиганстве, двое – Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев – в покушении на совершение преступления и убийстве. По версии обвинения, непосредственно убийство совершил Шынасыл. Помимо хулиганства, Азамат Токтаубаев также обвиняется в краже. Также несовершеннолетний Думан Ыскаков обвиняется в сокрытии тяжкого преступления. Сестра отца Полата Перизат Нурымова сообщала, что их семья не согласна, что их судят по отдельности.

Ранее, на предварительных слушаниях, государственное обвинение зачитало свою версию убийства подростка. Читайте об этом в репортаже «Власти».