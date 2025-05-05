Отец Шерзата Полата указал на свидетеля Самата Абдыкадыра как на сказавшего подсудимым перед убийством «Делайте»

В понедельник, 5 мая, на судебном разбирательстве по делу об убийстве Шерзата Полата был показан эпизод очной ставки проходящего по делу свидетелем Самата Абдыкадыра и отца убитого подростка Каржаубая Нурымова.

Во время видеотрансляции очной ставки между ними, Нурымов заявил, что Абдыкадыр приехал в магазин до драки и здоровался со всеми подсудимыми, которые на тот момент были на месте происшествия.

«Потом он стал разговаривать с Нурканатом (дядя Шерзата Полата - В.). Тогда он [Самат] сказал: "Я - старик, драться не буду, за меня молодые будут драться" и и добавил парням: "Делайте"», - говорил Нурымов.

Абдыкадыр заявил, что не говорил этих слов, и сообщил, что он просто приехал из бани и зашел за водой. Однако когда он был внутри магазина, снаружи начался конфликт и Нурымов попросил его выйти. Затем он уехал на машине.

«Я этих людей вообще не знаю», - заявляет он.

На вопрос Нурымова о том, почему он не вызвал скорую помощь или полицию, Абдыкадыр признался, что испугался.

Ранее, на прошлом заседании, были зачитаны показания дяди убитого подростка Нурканата Гаипбаева. Там он также говорил о том, что к нему подошел парень по имени Чика и сказал идущим за ним парням: «Делайте».

Сам Абдыкадыр же был допрошен в качестве свидетеля на суде.

«Гайыпбаев поздоровался со мной и спросил: "Вы на драку приехали?" Я ответил: "Да я же старик, я приехал в магазин"», - говорил он тогда.

Сторона защиты подсудимых попросила вызвать Нурымова вновь, чтобы опросить его касательно распространяющейся в социальных сетях информации о Чике. Суд постановил, что Нурымов будет вызван после допроса подсудимых и исследования материалов уголовного дела.

Также на суде были допрошены многочисленные свидетели: живущие по соседству с магазином, случайные прохожие и люди, которые видели группу подсудимых в городе в день убийства.

Одна из свидетельниц - Наргиза Низаметдинова, живущая рядом с магазином «Камажай», рассказала, что проснулась ночью от «диких криков».

«Слышала голос мамы, как она кричала: "Балам, балам" ("Сынок, сынок" - В.). Орала. Потом Шерзат побежал вперед, за ним побежал дядя, за ними стоял парень и крикнул "Ат" ("Стреляй" - В.) », - рассказала она.

Также адвокат подсудимого Дархана Аскентая попросил вызвать в суд врачей, которые проводили медосвидетельствование его подзащитного после удара Шерзата Полата.

«Хотел бы добавить, что Дархан не смог полностью ответить на вопросы следствия из-за того, что в Талгарской районной больнице не было оказано соответствующей медицинской помощи. Также все следственные действия были произведены с давлением и незаконно, ему не оказывалось надлежащей помощи в течении 28 дней», - добавил он.

Суд продолжится завтра. На нем будут допрошены подсудимые.

17 апреля судья Ержан Жанузаков опросил подсудимых о том, признают ли они свою вину. Пятеро из них полностью отрицают вину, а остальные признают ее частично.

Всего на скамье подсудимых девять человек, все они обвиняются в хулиганстве, двое – Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев – в покушении на совершение преступления и убийстве. По версии обвинения, непосредственно убийство совершил Шынасыл. Помимо хулиганства, Азамат Токтаубаев также обвиняется в краже. Также несовершеннолетний Думан Ыскаков обвиняется в сокрытии тяжкого преступления.

Ранее, на предварительных слушаниях, государственное обвинение зачитало свою версию убийства подростка. Читайте об этом в репортаже «Власти».