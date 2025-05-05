Ранее из показаний дяди убитого подростка следовало, что эти же слова подсудимым сказал парень по имени Чика
Отец Шерзата Полата указал на свидетеля Самата Абдыкадыра как на сказавшего подсудимым перед убийством «Делайте»
Скриншот из онлайн-трансляции судебного процесса

В понедельник, 5 мая, на судебном разбирательстве по делу об убийстве Шерзата Полата был показан эпизод очной ставки проходящего по делу свидетелем Самата Абдыкадыра и отца убитого подростка Каржаубая Нурымова.

Во время видеотрансляции очной ставки между ними, Нурымов заявил, что Абдыкадыр приехал в магазин до драки и здоровался со всеми подсудимыми, которые на тот момент были на месте происшествия.

«Потом он стал разговаривать с Нурканатом (дядя Шерзата Полата - В.). Тогда он [Самат] сказал: "Я - старик, драться не буду, за меня молодые будут драться" и и добавил парням: "Делайте"», - говорил Нурымов.

Абдыкадыр заявил, что не говорил этих слов, и сообщил, что он просто приехал из бани и зашел за водой. Однако когда он был внутри магазина, снаружи начался конфликт и Нурымов попросил его выйти. Затем он уехал на машине.

«Я этих людей вообще не знаю», - заявляет он.

На вопрос Нурымова о том, почему он не вызвал скорую помощь или полицию, Абдыкадыр признался, что испугался.

Ранее, на прошлом заседании, были зачитаны показания дяди убитого подростка Нурканата Гаипбаева. Там он также говорил о том, что к нему подошел парень по имени Чика и сказал идущим за ним парням: «Делайте».

Сам Абдыкадыр же был допрошен в качестве свидетеля на суде.

«Гайыпбаев поздоровался со мной и спросил: "Вы на драку приехали?" Я ответил: "Да я же старик, я приехал в магазин"», - говорил он тогда.

Сторона защиты подсудимых попросила вызвать Нурымова вновь, чтобы опросить его касательно распространяющейся в социальных сетях информации о Чике. Суд постановил, что Нурымов будет вызван после допроса подсудимых и исследования материалов уголовного дела.

Также на суде были допрошены многочисленные свидетели: живущие по соседству с магазином, случайные прохожие и люди, которые видели группу подсудимых в городе в день убийства.

Одна из свидетельниц - Наргиза Низаметдинова, живущая рядом с магазином «Камажай», рассказала, что проснулась ночью от «диких криков».

«Слышала голос мамы, как она кричала: "Балам, балам" ("Сынок, сынок" - В.). Орала. Потом Шерзат побежал вперед, за ним побежал дядя, за ними стоял парень и крикнул "Ат" ("Стреляй" - В.) », - рассказала она.

Также адвокат подсудимого Дархана Аскентая попросил вызвать в суд врачей, которые проводили медосвидетельствование его подзащитного после удара Шерзата Полата.

«Хотел бы добавить, что Дархан не смог полностью ответить на вопросы следствия из-за того, что в Талгарской районной больнице не было оказано соответствующей медицинской помощи. Также все следственные действия были произведены с давлением и незаконно, ему не оказывалось надлежащей помощи в течении 28 дней», - добавил он.

Суд продолжится завтра. На нем будут допрошены подсудимые.

17 апреля судья Ержан Жанузаков опросил подсудимых о том, признают ли они свою вину. Пятеро из них полностью отрицают вину, а остальные признают ее частично.

Всего на скамье подсудимых девять человек, все они обвиняются в хулиганстве, двое – Абзал Шынасыл и Равиль Сакиев – в покушении на совершение преступления и убийстве. По версии обвинения, непосредственно убийство совершил Шынасыл. Помимо хулиганства, Азамат Токтаубаев также обвиняется в краже. Также несовершеннолетний Думан Ыскаков обвиняется в сокрытии тяжкого преступления.

Ранее, на предварительных слушаниях, государственное обвинение зачитало свою версию убийства подростка. Читайте об этом в репортаже «Власти».

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