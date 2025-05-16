Акции транспортной компании «Каскор-Транссервис» возвращены государству

Как поясняется, в 2019 году между государством и иностранной нефтяной компанией AktauPetrol Ticaret AS было заключено мировое соглашение, по условиям которого инвестор должен был добровольно передать государству 515 тыс. акций АО «Каскор-Транссервис» в рамках урегулирования спора, связанного с экспроприацией активов. Однако, по данным прокуратуры, спорными акциями незаконно владела сторонняя компания ТОО «Oil Stream».

Прокуратура Алматы обратилась в суд с иском о признании сделки недействительной. Суд иск удовлетворил, а апелляционная инстанция оставила это решение суда в силе.

В марте этого года сообщалось, что главная транспортная прокуратура вывила факт владения АО «Каскор-Транссервис» магистральными железнодорожными путями от станции Мангышлак до морского порта Актау, тогда как, согласно законодательству, магистральные железнодорожные пути должны находиться в государственной собственности. Учитывая стратегическое значение объектов и необходимости их возврата в госсобственность, по акту надзора прокуратуры министерство транспорта обратилось с исковым заявлением в суд. Решением Специализированного межрайонного экономического суда Мангистауской области от 14 марта исковые требования удовлетворены в полном объеме.

В 2022 году антимонопольный департамент Мангистауской области установил, что АО «Каскор-Транссервис», являясь монополистом по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава, самостоятельно устанавливало размер платы на услуги по перевозке грузов железнодорожным транспортом и локомотивной тяги, которые отнесены к общественно значимому рынку и должны регулироваться уполномоченным государственным органом. Тогда в адрес регионального департамента КРЕМ было направлено уведомление о необходимости включения «Каскор-Транссервис» в регистр субъектов естественных монополий по регулируемым услугам, утвердить на них тарифы и рассмотреть наличие в действиях компании состава административного правонарушения по статье 164 Кодекса об административных правонарушений, по которой предусмотрена ответственность в виде изъятия 100% от суммы дохода.

АО «Каскор-Транссервис» оказывает услуги по перевозке грузов, подаче и уборке вагонов на подъездные пути предприятиям и частным лицам в пределах промышленной зоны города Актау.