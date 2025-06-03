Еще в одном регионе население обеспечат водоснабжением за счет возвращенных государству средств

Так, в городе Тобол доступ к услугам водоснабжения имеют 87,9% населения. Для увеличения охвата и доведения его до 100% начата прокладка водопроводных сетей протяженностью свыше 100 км. На эти цели из фонда выделили 1,4 млрд тенге.

Еще 872 млн тенге выделили на прокладку водопровода в Аркалыке, чтобы обеспечить питьевой водой город с населением свыше 13 тыс. человек, увеличив доступ к услугам водоснабжения с 96,5% до 100% к концу 2025 года.

Более 3 млрд тенге выделено на прокладку сетей водоснабжения в селах Карабалыкского, Денисовского, Костанайского, Федоровского районов и района Беимбета Майлина, а также в поселке Молодежный в городе Аркалыке.

Сейчас доступ к услугам водоснабжения в Костанае составляет 99%, в сельской местности – 90,3%.

Накануне сообщалось, что правительство выделило более 570 млн тенге из специального государственного фонда на прокладку водопроводных сетей для разъезда №189 сельского округа Ералиев и села Акбастау, а также в сельском округе Бидайық Жанааркинского района области Улытау.

Ранее было принято решение из возвращенных государству активов выделить порядка 4,2 млрд тенге для обеспечения централизованным водоснабжением сел Токабай, Абай и Акбасты Кызылординской области.