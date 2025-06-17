В Алматы разрабатывают проект благоустройства набережной реки Есентай от проспекта аль-Фараби до Рыскулова

В Алматы разрабатывают проектно-сметную документацию (ПСД) благоустройства территории вдоль реки Есентай на участке от проспекта аль-Фараби до проспекта Рыскулова. Государственная экспертиза должна завершиться в июле 2025 года, сообщает акимат города Алматы.

Проект охватывает площадь 43,2 га, общая протяженность благоустраиваемой территории составит 7,22 километра. Акимат обещает, что новый облик набережной станет точкой притяжения для жителей и гостей города.

На всем протяжении вдоль реки планируется создание семи уникальных пространств, каждое из которых будет иметь свою концепцию и атмосферу:

• Молодежная зона - от пр. аль-Фараби до улицы Тимирязева.

• Студенческая зона - от улицы Тимирязева до бульвара Бухар Жырау.

• Активная зона - от бульвара Бухар Жырау до улицы Абая.

• Культурная зона - от улицы Абая до улицы Курмангазы.

• Зона умеренного досуга - от улицы Курмангазы до улицы Жамбыла.

• Также молодежная зона - от улицы Жамбыла до улицы Карасай батыра.

• Зона умеренного досуга - от улицы Карасай батыра до проспекта Рыскулова.