Воспитанникам детского дома в Баганашыле будет оказана психологическая помощь – Минпросвещения

После попытки принудительного переселения воспитанникам детского дома в Баганашыле будет оказана необходимая психологическая помощь, сообщила в понедельник официальный представитель министерства просвещения Мереке Амангелдыкызы. Она также отметила, что на месте находится глава ведомства Гани Бейсембаев, который обсуждает с акимом Алматы Дарханом Сатыбалды условия безопасного проживания детей.

«В связи со сложившейся ситуацией детям будет предоставлена необходимая психологическая поддержка. Все права детей-сирот, гарантированные законодательством, будут строго соблюдены», - сказала Амангелдыкызы в комментарии по ситуации с детским домом.

Она также добавила, что по этому вопросу министр просвещения Гани Бейсембаев находится на месте.

«Совместно с акимом города Дарханом Сатыбалды проводится работа, направленная на дальнейшее обеспечение безопасных условий проживания и организации образовательного процесса для воспитанников», - подчеркнула официальный представитель ведомства.

Напомним, утром в понедельник, 21 июля, воспитанников Алматинского областного детского дома № 1 начали перевозить в Конаев. При этом воспитанники ранее выступали против. Как сообщили дети и воспитатели, полиция применила в отношении детей силу, нескольким воспитанникам понадобилась скорая помощь.

Позже пресс-секретарь президента Руслан Желдибай сообщил, что Касым-Жомарт Токаев поручил отремонтировать здание детского дома № 1 в Баганашыле и не перевозить воспитанников в Конаев.

В марте уполномоченная по правам ребенка Динара Закиева обещала, что Алматинский областной детский дом №1 в микрорайоне Баганашыл останется на месте.

Ранее воспитанники детского дома записывали обращение к президенту Касым-Жомарту Токаеву, где они заявили, что не хотят переезжать в Конаев, так как там нет никакой инфраструктуры и на месте, куда их хотят переселить, находится болото.