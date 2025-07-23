Минздрав Газы заявляет, что в анклаве от голода умирают люди

Подконтрольное группировке ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявило, что за последние двое суток в секторе от голода умерли 33 человека, в том числе 12 детей, сообщает Русская служба ВВС .

По данным Минздрава, что всего с начала войны в секторе от голода умер 101 человек, в том числе 80 детей. Директор больницы Шифа в городе Газа, доктор Мохаммед Абу Сальмия сказал Би-би-си, что от недоедания в секторе страдают 900 тыс. детей.

Израиль в свою очередь заявляет, что не препятствует поставкам гуманитарной и продовольственной помощи в сектор Газа и что туда доставлено более 2000 тонн детского питания, однако не уточняется, за какое время.

Ассоциация журналистов агентства Agence France Presse в понедельник заявила, что ее внештатным корреспондентам в секторе Газа угрожает голодная смерть.

Палестинская сторона обвиняет израильских военных и охранников американской фирмы Gaza Humanitarian Foundation (GHF), специально созданной для распределения и охраны гуманитарной помощи, в том, что они обстреливают людей, толпящихся у пунктов распределения помощи. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека утверждает, что с 27 мая, когда начал работать GHF, были убиты или погибли в давке 1 054 человека, пытавшихся получить гуманитарную помощь.

По данным Минздрава ХАМАС, в воскресенье были убиты минимум 67 человек, ждавших колонны с помощью от ООН на севере сектора Газа, а днем ранее погибли минимум 39 человек у двух пунктов распределения на юге сектора.