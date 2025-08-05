Жителям микрорайона Алатау в Алматы вернут старую стелу

«Сегодня на встрече с акиматом и активистами по реконструкции стелы были оглашены результаты голосования. Результаты голосования подтвердили желание местных жителей вернуть старую стелу», - сообщили жители микрорайона.​

При этом они намерены контролировать процесс восстановления стелы, так как она была повреждена при демонтаже.

Напомним, что стелу демонтировали 14 июля, на ее месте собирались установить новую, стоимость всех работ оценивалась более чем в 57 млн тенге. Акимат Медеуского района в ответе на запрос «Власти» заявил, что инициаторами установки новой стелы были активисты микрорайона на отчетных встречах акима с населением и проект реализуется в рамках программы «Бюджет народного участия». По данным акимата, 17 апреля «прошло собрание с активистами микрорайона, на котором были представлены несколько вариантов эскиза стелы». После этого проект был обновлен, и 9 июня состоялась повторная встреча, где были представлены доработанные эскизы. Аким района Айдос Нурлыбаев заявлял, что за установку новой стелы проголосовали более 2 тыс. человек. Конкурс на изготовление и установку стелы был объявлен 23 июня, 10 июля был заключен договор с подрядчиком – ТОО «ЮБИС».

Однако жители микрорайона утверждают, что в голосовании не участвовали, а дизайн новой стелы вызвал негативную реакцию.

Акимат района сообщил, что 24 июля было проведено дополнительное обсуждение, на котором часть жителей выступила за установку новой стелы, другая – за реконструкцию существующей. Поэтому было принято решение провести повторное онлайн-голосование, «где смогут принять участие только жители микрорайона Алатау». При этом акимат района не ответил на вопросы редакции о том, проводилось ли обследование старой стелы и есть ли заключение экспертной комиссии, что она не подлежала реставрации.