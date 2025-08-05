По стеле на въезде в микрорайон Алатау пройдет повторное голосование – акимат

Акимат Медеуского района Алматы проведет повторное голосование жителей микрорайона Алатау, по итогам которого будет принято решение – устанавливать новую стелу на въезде или провести реконструкцию существующей, которую уже демонтировали.

В ответе на запрос «Власти» акимат Медеуского района Алматы заявил, что инициаторами установки новой стелы были активисты микрорайона на отчетных встречах акима Медеуского района с населением. И акимат начал «проработку проекта с учетом архитектурных и технических требований» в январе этого года.

В акимате утверждают, что проект реализуется в рамках программы «Бюджет народного участия» и что 17 апреля «прошло собрание с активистами микрорайона, на котором были представлены несколько вариантов эскиза стелы». После этого проект был обновлен, и 9 июня состоялась повторная встреча, где были представлены доработанные эскизы.

Между тем аким района Айдос Нурлыбаев заявлял, что проект был выбран «в конце 2024 года в рамках обсуждения с участием жителей», а за установку новой стелы проголосовали более 2 тыс. человек.

Однако жители микрорайона утверждают, что не знали о собрании, о котором говорит акимат в ответе на запрос, в голосовании не участвовали, а дизайн новой стелы вызвал негативную реакцию.

Стоимость установки новой стелы, по данным портала госзакупок, составляет более 57 млн тенге. Конкурс на изготовление и установку стелы был объявлен 23 июня, 10 июля был заключен договор с подрядчиком – ТОО «ЮБИС», а 14 июля, по информации жителей, стелу уже демонтировали.

В ответе на запрос «Власти» акимат района сообщил, что 24 июля было проведено дополнительное обсуждение, на котором часть жителей выступила за установку новой стелы, другая – за реконструкцию существующей.

«По итогам встречи было принято решение о проведении повторного онлайн‑голосования, где смогут принять участие только жители микрорайона Алатау. Голосование продолжается, его результаты определят о дальнейших работах», - добавили в акимате.

При этом акимат района не ответил на вопросы редакции о том, проводилось ли обследование старой стелы и есть ли заключение экспертной комиссии, что она не подлежала реставрации, кто является разработчиком дизайна новой стелы и сколько средств потрачено на это, а также из какого бюджета будет финансирование.