Правительство может расширить перечень социально значимых товаров

В правительстве представили результаты анализа продовольственной корзины, который проводился для решения о возможном расширении перечня социально значимых товаров. На такие товары устанавливается ограничение торговой надбавки.

«По итогам анализа продовольственной инфляции во всех регионах мы сформировали топ-30 товаров, которые дают наибольший вклад в рост цен, но не входят в перечень социально значимых. Это различные виды мяса, свежая рыба, яблоки, груши, лимоны, чай, сыр, скумбрия холодного копчения, бананы, помидоры, огурцы и другие», - сообщила на совещании первый вице-министр торговли Айжан Бижанова.

По ее словам, из списка госорганы «определили 23 позиции, которые потенциально могут быть включены в перечень социально значимых». «Теперь будем обсуждать предложения с бизнесом», - добавила она.

Для предпринимателей расширение перечня означает соблюдение установленных требований: прозрачность сделок, оформление договоров, выпуск счетов-фактур и пробитие фискальных чеков, а также соблюдение предписанной законодательством торговой надбавки не более 15%.

«Эти меры направлены на обеспечение прозрачности оборота наиболее востребованных продуктов питания и минимизацию влияния непродуктивных посредников на конечную цену», - отметили в пресс-службе премьера.

В сообщении не указывается, когда может быть принято решение о расширении перечня социально значимых товаров.