Казахстан перейдет на полное самообеспечение основными продуктами питания до 2028 года – МСХ

На совещании в правительстве накануне было рассмотрено обеспечение продовольственной безопасности Казахстана. Как сообщила пресс-служба кабмина, конкретные мероприятия по обеспечению продуктами питания закреплены в Концепции развития АПК до 2030 года и дорожной карте по удвоению объема валовой продукции сельского хозяйства к 2028 году.

По данным министерства сельского хозяйства, с 2021 по 2024 гг. объем валовой продукции вырос на 11,3% – с 7,5 до 8,3 трлн тенге, а по итогам первого полугодия 2025 года рост составил 3,7%, или 1,8 трлн тенге.

В этом году посевная площадь увеличена до 23,6 млн га (на 322,8 тыс. га). При этом сокращены площади зерновых и зернобобовых (на 629,9 тыс. га), расширены посадки социально значимых и высокорентабельных культур: масличных – до 4 млн га (на 1 млн 055,5 тыс. га), картофеля – 131,2 тыс. га (на 9,3 тыс. га).

Также МСХ заявляет, что за первое полугодие 2025 года наблюдается рост численности поголовья практически всех видов сельхозживотных: КРС – на 8,3% (8,8 млн голов), овец и коз – на 0,8% (21,5 млн голов), лошадей – на 4,7% (4,6 млн голов), птицы – на 2,7% (47,7 млн голов). Это обеспечило и прирост продукции.

В целом, по информации министерства, производство продуктов питания выросло на 10,5% и составило 1,8 трлн тенге.

Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы заявил, что «Казахстан обеспечивает себя основными продуктами на 80–100% и более».

«Мясо, молоко, яйца, овощи, мука – все это производится в достаточном объеме для обеспечения потребностей жителей нашей страны. В то же время импорт сохраняется по мясу птицы, колбасам, сырам, сахару и рыбе», - сказал он.

И для снижения зависимости в стране 2022 по 2024 годы было открыто 17 птицефабрик мясного направления, что позволило поднять уровень обеспеченности мясом птицы с 67% до 79%. До 2028 года планируется запуск еще 41 предприятия, что позволит выйти на полное самообеспечение, заявили в МСХ.

Также в стране действует 69 молочных ферм, строятся еще 47 строятся, после ввода которых производство молока вырастет на 600 тыс. тонн в год и это полностью покроет потребность по сырам и творогу.