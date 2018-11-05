«Сидите и молчите!»

В воскресенье прошли общественные слушания по предварительной оценке воздействия на окружающую среду проекта горного курорта Кок-Жайляу. Вынужденный снос зеленых насаждений может составить почти 7 000 деревьев. Тем не менее, разработчики продолжают настаивать на том, что проект экологически безобиден.
Слушания были назначены на 10 утра, но за час до этого в гостинице «Казахстан» собрались студенты и их преподаватели. Организаторы слушаний на входе раздавали специальные синие карточки — позже оказалось, что они нужны были при голосовании за регламент и при выборах председателя и секретаря слушаний. Почему-то карточек на всех не хватило, на возмущение общественности организаторы ответили, что «нужно было приходить раньше». В итоге по утвержденному большинством голосов регламенту проектировщикам на выступление было дано по 25 минут, а выступавшим со стороны общественности – 3 минуты.
Как рассказал один из разработчиков, член палаты экологических аудиторов Ахан Омирбек, для строительства курорта и лыжных трасс потребуется вырубить 880 деревьев. А для строительства подъездной автодороги еще больше: проектировщики представили три варианта, в каждом из которых будет снесено более 5200 деревьев, а на самом протяженном – 6023. Все три варианта предполагают вырубку краснокнижных растений: более 400 яблонь Сиверса и около 200 деревьев абрикоса обыкновенного. Застройщики обещают произвести компенсационные посадки. Главный эколог «КазПромТрансПроект» Ольга Слащёва в своем выступлении также заявила о необходимости генетической экспертизы, которая подтвердит, что яблони, произрастающие на Кок-Жайляу, действительно являются краснокнижными яблонями Сиверса, и отметила, что эта работа уже ведется совместно с институтом ботаники.
Ольга Слащева также рассказала, что в районе проектируемой дороги и прилегающих к ней участков Национального парка встречается 4 вида и подвида млекопитающих из числа занесенных в Красную книгу Казахстана: тянь-шаньский бурый медведь, каменная куница, снежный барс, туркестанская рысь. Они отнесены к третьей категории («редкие»). На территории Национального парка встречается 211 видов птиц. «Среди птиц, занесенных в Красную книгу, можно отметить таких, как серпоклюв, синяя птица, расписная синичка, беркут, сокол балобан, бородач», – высвечивалось на слайде презентации Слащёвой.
Ахан Омирбек заверил, что строительство не причинит вреда животным, так как строительные работы решили не проводить ночью, включая время заката и рассвета – время активности большинства животных. В свою очередь, на вопрос о возможном вреде снежному барсу консультант проекта Наталья Огарь ответила, что «возможность посещения снежного барса этой территории не исключена, но он отличается тем, что это очень осторожное животное, его практически никогда никто не видит». Она добавила, что при встрече с людьми хищник также ведет себя крайне осторожно, поэтому «угрозы ему при строительстве нет».
Говоря об экологических рисках, Ахан Омирбек уверяет, что все сточные воды курорта будут спускаться в городскую канализацию, мусор будет раздельно собираться и отправляться в город на переработку, а на территорию будет запускаться преимущественно электротранспорт. Видимо, Омирбек не знает, что мусор у нас практически не перерабатывается. Тем не менее независимый консультант, некогда руководитель проекта ПРООН-ГЭФ «Устойчивый транспорт города Алматы» Елена Ерзакович считает, что транспортная часть проекта недостаточно продумана. В своем заключении, переданном в секретариат слушаний и опубликованном в Facebook, она пишет: «В предОВОС явно не учитываются детально выбросы от транспорта, который будет курсировать по технической дороге для обслуживания ресторанов, доставки сотрудников (более 200 человек без гидов и другого сезонного персонала) или подвоза горюче-смазочных материалов для техники на курорте, и что странно, в течение нескольких лет для доставки материалов для строительства самих сооружений курорта. Также непонятно, где учитываются затраты на очистку и поддержание этой дороги в надлежащем уровне в зимнее время на период эксплуатации».
Елена также приводит транспортные подсчеты с учетом текущей загруженности коридора проспект Достык-улица Горная, и добавляет, что для перевозки ожидаемых 5000 посетителей курорта в день потребуется более 3,4 тысяч автомобилей или 40-50 дополнительных рейсов из двухсекционных автобусов в дневное время. Непонятно, учитывают ли авторы проекта расходы на подвижной состав и найм водителей, а также – выбросы трафика. Эксперт также отмечает, что только техническая автодорога и гондольный транспорт не позволят в будущем проводить международные соревнования на курорте, а «строительство новой двухполосной дороги не вписывается в заявленную стоимость и экологический концепт курорта».
На вопрос общественников о том, возможен ли отказ от проекта, Наиль Нуров, глава Almaty Mountain Resorts, заявил, что нулевого варианта Кок-Жайляу не существует. «Это принципиальное расхождение разработчиков проекта и противников, – объяснил он. – Нулевой вариант сегодня не рассматривается, потому что плато Кок-Жайляу, к моему сожалению, уже варварски осваивается». Вероятно, здесь глава Almaty Mountain Resorts имел ввиду кучу мусора, обнаруженную на Кок-Жайляу этой осенью. Тогда многие противники строительства курорта были убеждены в том, что история с мусором — провокация и его им буквально бросят в лицо во время слушаний. Так и случилось.
В своем заявлении Наиль Нуров противоречит акиму Алматы Бауыржану Байбеку, который совсем недавно говорил о том, что если общественность будет против, то никакого курорта не будет.
А у общественности возникли вопросы по поводу законности слушаний, ведь вопреки законодательству, не было представлено полное технико-экономическое обоснование проекта, а обсуждался только один том – предварительная оценка воздействия на окружающую среду (предОВОС). Людмила Кузнецова, генеральный проектировщик ТЭО и гендиректор ТОО «Геодата плюс» ответила, что есть такой «пробел» в законодательстве, что предОВОС является частью ТЭО, и в него «нужно внести изменения, чтобы предОВОС стал самостоятельной книгой».
Вопреки регламенту к микрофону пробрался режиссер Ермек Турсунов и заявил, что сейчас он будет говорить 5 минут, но его заставили уйти со сцены, через минуту он уже стоял в фойе и раздавал интервью.
После сессии вопросов и ответов последовали выступления участников. Выходившим за рамки трехминутного регламента отключали микрофоны, но по просьбе активистов паре человек все же дали договорить. За строительство курорта выступали некоторые деятели культуры, приводя аргументы о его экономической и социальной пользе, несмотря на заявление организаторов о том, что на этих слушаниях обсуждаются только вопросы воздействия на окружающую среду. Студенты сопровождали все это бурными аплодисментами. За строительство курорта также ожидаемо выступили представители сферы туризма. К сожалению, никто из них не сказал ничего существенного по теме обсуждения: по предОВОСу, в основном они выступали в духе: «Я никогда не была на Кок-Жайляу, но как гражданин и мать за строительство курорта», «Я недавно был в Швейцарии, какие там курорты, мы тоже хотим так». И среди противников строительства курорта, и среди его сторонников были люди, которые своими криками мешали выступающим.
Активист «Зеленого спасения» Светлана Спатарь передала в секретариат более 19 000 подписей против строительства курорта. Журналист Вадим Борейко в своем выступлении рассказал, что в обсуждаемом предОВОСе практически не рассматривается вопрос воздействия строительства на селевые процессы. Архитектор Жанна Спунер высказалась об потенциальных рисках строительства курорта в сейсмоопасной зоне: «Все должны понимать, что такое 10-балльная зона – это зона особого проектирования. И главное, что на этой зоне есть тектонический разлом – прямо в изголовье нашего города. Господин Нуров, не являясь специалистом в этом вопросе, прокомментировал, что этого разлома нет. Представители «Геодаты» подтвердили сегодня, что разлом есть. И на этом разломе будет озеро – прямо над нами! Озеро селеопасное, которое может привести к необратимым последствиям!»
Но больше всего эмоций у присутствующих вызвал политолог Талгат Калиев, который призвал строить курорт, при этом назвал особо рьяных защитников Кок-Жайляу обезьянами и велел им сидеть и молчать: «19 000 человек - это один процент жителей Алматы, сидите и молчите».
В какой-то момент на сцену поднялся высокий седовласый мужчина, которого долго не пускали к микрофону, потому что его не было в списке выступающих. Когда ему наконец удалось прорваться к трибуне, он сказал, что является представителем гостиницы «Казахстан» и что администрация просит освободить помещение для следующего мероприятия.
Слушания продолжались с 10 часов утра до 15 часов дня, однако многие не успели высказаться. Модератор Ержан Сулейменов заверил, что предложения и замечания по предОВОС в письменном виде можно передать в управление туризма и внешних связей в течение следующих пяти дней.
За сутки после общественных слушаний еще 2250 человек подписали петицию против строительства курорта.