«Сидите и молчите!»

После сессии вопросов и ответов последовали выступления участников. Выходившим за рамки трехминутного регламента отключали микрофоны, но по просьбе активистов паре человек все же дали договорить. За строительство курорта выступали некоторые деятели культуры, приводя аргументы о его экономической и социальной пользе, несмотря на заявление организаторов о том, что на этих слушаниях обсуждаются только вопросы воздействия на окружающую среду. Студенты сопровождали все это бурными аплодисментами. За строительство курорта также ожидаемо выступили представители сферы туризма. К сожалению, никто из них не сказал ничего существенного по теме обсуждения: по предОВОСу, в основном они выступали в духе: «Я никогда не была на Кок-Жайляу, но как гражданин и мать за строительство курорта», «Я недавно был в Швейцарии, какие там курорты, мы тоже хотим так». И среди противников строительства курорта, и среди его сторонников были люди, которые своими криками мешали выступающим.

Активист «Зеленого спасения» Светлана Спатарь передала в секретариат более 19 000 подписей против строительства курорта. Журналист Вадим Борейко в своем выступлении рассказал, что в обсуждаемом предОВОСе практически не рассматривается вопрос воздействия строительства на селевые процессы. Архитектор Жанна Спунер высказалась об потенциальных рисках строительства курорта в сейсмоопасной зоне: «Все должны понимать, что такое 10-балльная зона – это зона особого проектирования. И главное, что на этой зоне есть тектонический разлом – прямо в изголовье нашего города. Господин Нуров, не являясь специалистом в этом вопросе, прокомментировал, что этого разлома нет. Представители «Геодаты» подтвердили сегодня, что разлом есть. И на этом разломе будет озеро – прямо над нами! Озеро селеопасное, которое может привести к необратимым последствиям!»

Но больше всего эмоций у присутствующих вызвал политолог Талгат Калиев, который призвал строить курорт, при этом назвал особо рьяных защитников Кок-Жайляу обезьянами и велел им сидеть и молчать: «19 000 человек - это один процент жителей Алматы, сидите и молчите».

В какой-то момент на сцену поднялся высокий седовласый мужчина, которого долго не пускали к микрофону, потому что его не было в списке выступающих. Когда ему наконец удалось прорваться к трибуне, он сказал, что является представителем гостиницы «Казахстан» и что администрация просит освободить помещение для следующего мероприятия.

Слушания продолжались с 10 часов утра до 15 часов дня, однако многие не успели высказаться. Модератор Ержан Сулейменов заверил, что предложения и замечания по предОВОС в письменном виде можно передать в управление туризма и внешних связей в течение следующих пяти дней.

За сутки после общественных слушаний еще 2250 человек подписали петицию против строительства курорта.