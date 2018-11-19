Холодная война за чистый воздух

***

Прошел год. За это время, по словам директора «Демалыс и Ко» Фарида Байгозова, на участке, где началась стройка, вырубили 135 лиственных деревьев. Из-за этого летом 2018-го в офисе КСК «Демалыс и Ко» собралось несколько местных жителей, Фарид Байгозов и адвокат. Собравшиеся разрабатывали стратегию борьбы, планировали подавать иск против застройщика. Цель была простой: прекратить строительные работы любой ценой, чтобы на плотно застроенном участке появился сквер, а не гостиница, парковка и очередной жилой дом. За некоторое время до этой встречи несколько жильцов, по словам одной из их соседок, даже попытались прорваться на территорию стройки, чтобы хоть на время прекратить постоянный шум (в бой, кстати, в буквальном смысле пошли одни старики: собеседница, пожелавшая остаться анонимной, уверяет, что наибольшую активность проявили в основном пенсионеры). Во время самой встречи появилась идея написать в центральной офис Holiday Inn в Англии, чтобы они тоже обратили внимание на ситуацию и отказались от участия в проекте. Словом, планов у местных было множество, настрой был решительный, но закончилось все не так, как могло.

«Судов не было, потому что мы не собрали нужную сумму. Собирали подписи, но так и не собрали. Ходили по квартирам. Многие против, но подписи ставить не стали. Говорят: да, мы против, но это гиблое дело, мы не хотим тратить время и деньги, лучше ремонт дома сделаем», - говорит местная жительница Анна.

Байгозов, тем не менее, считает, что кое-каких успехов достичь все же удалось. «Пока мы шум не подняли, нас особо не извещали даже ни о чем. А потом нам хотя бы начали что-то говорить, объяснять, показывать документы», - говорит он.

Директор КСК «Демалыс и Ко» утверждает, что некоторое время назад у них была встреча с представителями компании-застройщика, которую организовал депутат городского маслихата Константин Авершин. «У нас была встреча с застройщиком по инициативе Константина Авершина. Встреча была в помещении КСК «Южный». Встречались с проектировщиками, смотрели документы. Потом нас пригласили в «Казгипригор». Они показали нам документы, где указано, что расстояние от торцовой части здания до фасада нашего дома по нормативам должно быть не меньше 10 метров. У нас 16 метров получается. Если бы они стояли параллельно, там был бы другой норматив. Поэтому, видимо, это непонимание и вызвало разногласия. Мы считали, что это здание построено неправильно. В этой части вопросы отпали, потому что мы поняли, что здесь бесполезно что-то делать, раз стройка вовсю идет, да и вся документальная база есть», - говорит Байгозов.

По его словам, у местных жителей до сих пор осталось недовольство, связанное с тем, что их вовремя не известили о планах по строительству. Но судиться они все равно не будут. «Есть недочеты, - поясняет Байгозов, - что они (компания-застройщик – V) во время не известили нас. Но это подпадает разве что под какие-то штрафы, которые для этой компании болезненными не будут. Тут будет больше бумажной волокиты, чтобы дойти до этого (до суда – V). Игра не стоит свеч. Как суд рассмотрит этот вопрос? Скажут: ай-ай-ай, так нельзя делать. Материальный ущерб оценить сложно, поэтому обращение в суд мы сочли не целесообразным».

По словам местной жительницы Анны, недовольство местных не ограничивается только тем, что их о планах по строительству известили ненадлежащим образом. Уничтожение зелени, уплотняющая постройка – все это местные не забыли, уверяет она. Тот факт, что расстояние между строящимся и действующим жилым домом будет составлять 16 метров, по ее словам, принципиально ничего не меняет: «Это все равно очень близкое расстояние. Но мы ничего не можем сделать. Формально все по закону, не придраться». Но еще больше ее беспокоит полное уничтожение деревьев. Словам представителя компании-застройщика, который обещал высадить новые деревья взамен срубленных, она не верит. «Я задала вопрос: как они обещанное количество уместят? Они говорят, что вдоль периметра посадят. Но я сомневаюсь, что им удастся», - говорит Анна.

Подытоживая тему, она говорит: «В общем, проблема остается. Но что делать? Будем терпеть».