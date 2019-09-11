Преступление без наказания

Еще один вопрос, который стоит поднять, считает она, – это подготовка специалистов-виктимиологов, клинических психотерапевтов, экстренно реагирующих социальных служб: «У нас уже разработан казахстанский контент для диагностики детей из группы риска – как склонных быть жертвами, так и агрессорами. Программа называется “Ресурс”, апробацию прошли более 3 000 учеников. Надеемся, что при поддержке министерства образования сможем провести масштабную диагностику по всему Казахстану и выявить таких детей».

Возможно ли вычислить потенциального насильника внешне? Дмитрий Агапов считает, что у насильника нет определенного портрета: «Они все очень разные, и сексуальное насилие происходит в разных ситуациях». Зато образование и социальный статус обвиняемых обычно схож, за исключением некоторых случаев: они малообразованные, безработные, либо работают от раза к разу, употребляют много спиртного и наркотических веществ.

Байздрахманова добавляет: «Но не всегда насильники имеют плохое воспитание или низкий интеллектуальный уровень. В своей практике я встречалась с парнем, который, будучи автором насилия, в совершенстве знал три языка. Такими движет желание самоутверждения: в этом случае парень был отвергнут, потому что его мама выбрала отчима – стала посвящать больше времени ему, чем сыну. Пусковых механизмов к тому, чтобы стать автором насилия, очень много, и в основном это психосоциальные факторы; а на первом месте – семья». Если работать только с жертвами, при этом забывая про насильников – а это опасная и неприятная работа, которой никто не хочет заниматься, – не поможет никакое лечение. Жертва останется жертвой на всю жизнь.

Известно, что девушки тоже совершают насилие. На практике у Дины Смаиловой был только один случай, когда девушка выступала в качестве осужденной: «Женщин-насильниц – всего 1%, и то, чаще они фигурируют в тех уголовных делах, когда происходит совращение малолетних и подростков». По словам Алии Байздрахмановой, в женских колониях микроклимат намного сложнее: он более деформирован, чем в мужских. «Это связано с тем, что женское поведение более эмоциональное. Женщина, пережившая сексуальное насилие, может в будущем применить эмоциональное насилие. Она не пойдет насиловать других женщин или мужчин, но может кричать, манипулировать и давить на партнера морально. У меня недавно была клиентка, которая говорила, что не хочет жить, потому что не может договориться с мамой. В этом случае насильственная ситуация шла от матери», – рассказывает психолог.

А судьи что?

По данным комитета по правовой статистике генпрокуратуры, за прошлый год поступило 1332 заявления по 120 и 121 статьям, из них – от 231 ребенка. Из этих заявлений всего 454 дошли до суда. Остальные закрыты за отсутствием состава преступления, недоказанностью или отсутствием подозреваемого, рассказывает Дина Смаилова.

«Максимальные сроки не дают даже рецидивистам. По 11 статье Уголовного кодекса, средняя тяжесть составляет до 5 лет заключения. По 14 статье опасным рецидивом признается совершение тяжкого или особого преступления. То есть три раза совершенное преступление средней тяжести не дает статуса рецидивиста. Каждый новый привод будет рассмотрен как первый раз. Статьи 108 и 109 про бытовое насилие исключены с 3 июля 2017», – объясняет Алмат Мухамеджанов.

Смаилова продолжает: «Проще закрыть дело, потому что за волокиту в 2–3 года кого-нибудь обязательно накажут. Следователи жалуются, что ограничены либо временем, либо нормами, либо статистикой, либо звонками сверху. Есть следователи, которые с нами сотрудничают, поэтому обвинить все правоохранительные органы в полном бездействии мы не можем. Иногда следствию даже выгодно, когда мы начинаем освещать дела, заявлять о них публично: закрывать дела по звонку становится гораздо сложнее». Она объясняет принцип работы своего общественного фонда: со всего Казахстана звонят потерпевшие и рассказывают о своих случаях. В экстренных ситуациях работа проводится публично – если не получается достучаться до госорганов, приходится выходить на СМИ. Как правило, это связано либо с волокитой, либо с нарушениями коррупционного характера, поскольку на потерпевшую оказывается давление. Многие дела остаются нераскрытыми по 2–3 года. В случае тяжелых травм после изнасилования, когда женщине нужна реабилитация, приходится объявлять сбор денег и подключать другие организации.

«Дела вроде «Тальго» забирают очень много времени. Вопросу, который мы озвучивали три года – о пересмотре тяжести статьи, как раз дало ход именно это дело. Об этом теперь говорят серьезно со всех сторон, поскольку нарекания идут в адрес судов, гнев народа адресуется им, а они ничего не могут сделать, потому что таков закон. Были приговоры еще меньше – год условно, бывало, выходили из зала суда, еще амнистии. 2,5 года в случае «Тальго» – это уже третий приговор за последние 3 месяца», – рассказывает Смаилова.

Официально, по ее словам, в суде примиряются единицы: «Пройти все экспертизы, дойти до суда и примириться в суде – абсурдно. У нас не примиряются, а совершают коррупционный сговор полиции с подозреваемым. Последнему предоставляют возможность оказывать давление на потерпевшую – намеренная волокита, обнародование телефонов и адресов потерпевшей, потеря улик, запугивание жертвы. Потерпевшей предлагают закрыть дело за сложностью, рассказывают, что на нее смогут подать за клевету, адвоката ей не предоставляют. Государство сейчас больше законодательно защищает подозреваемых, чем потерпевших. Недоказанные моменты в деле идут в пользу подозреваемого. Когда жертва устает от бесконечных стрессов, грубости следователей и беготни – а женщина устает уже через неделю, – дела закрывают за недоказанностью. Для того, чтобы дело не пошло дальше на доследование – с потерпевшей заключают мирный договор: подозреваемый приносит следователю деньги, следователь выступает медиатором в коррупционном сговоре группой лиц, часть денег предлагается жертве, которой рано или поздно придется обратиться к психотерапевту, что стоит больших денег, и в итоге она сдается, берет деньги. Государству выгодно не сажать насильников ради международной статистики: если тюрьмы будут переполнены, станет ясно, что в стране происходит что-то не то. Дела, которые решаются очень быстро, чаще всего – подставные. Мы знаем, сколько занимает процесс доказательства реальных изнасилований, поэтому всегда настораживаемся, если видим слишком быстрое вынесение приговора».