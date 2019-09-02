Токаев поручил ужесточить наказание за сексуальное и бытовое насилие

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил ужесточить наказание за сексуальное насилие и бытовое насилие против женщин, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, а также тяжкие преступления против личности, в особенности детей. Законодательные изменения должны быть приняты правительством в течение двух месяцев, сообщил глава государства во время своего послания народу.

«Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это мое поручение парламенту и правительству. <…> Поручаю правительству в течение двух месяцев принять безотлагательные меры по ужесточению соответствующего законодательства», - заявил он.

Несмотря на широкий круг предложенных мер, президент акцентировал особое внимание на проблеме браконьерства. Назвав её опаснейшей формой организованной преступности, он указал на экипированность и опасность браконьеров, которая подкрепляется правовой безнаказанностью. Только в этом году, по словам президента, погибли два инспектора по охране животного мира.

«Недавно был пресечена преступная деятельность банды браконьеров на озере в ВКО. Это только единичные случаи. Но браконьерство пустило глубокие корни, в том числе при попустительстве правоохранительных органов. Браконьеры безжалостно уничтожают природу, наше национальное богатство», - заметил Токаев.

Проблема домашнего насилия была актуализирована в сентябре 2018 года известием об изнасиловании пассажирки поезда «Тулпар-Тальго», который направлялся по маршруту Астана – Актобе. В результате первых слушаний суд Костаная приговорил проводников Жетеса Убметалиева и Колканата Курманиязова к 2,5 и 2,3 годам лишения свободы по статье изнасилование. Несмотря на то, что прокурор просил более жёсткого наказания – шести лет заключения, судья Оразбай Сатыбалды указал на наличие смягчающих обстоятельств в рассматриваемом деле. У проводников прежде не было судимости, имелись положительные характеристики по месту проживания и работы, а у одного из них на иждивении находилось двое малолетних детей. Позже приговор проводникам был отменен, а дело направлено на доследование.

Национальная компания «Казахстан Темир Жолы» или «Пассажирские перевозки», в которой трудоустроены Убметалиев и Курманиязов, заявила о готовности выплатить компенсацию пострадавшей только в случае соответствующего решения суда.

В начале августа 2019 года жительницы Алматы подали заявление в городской акимат на проведение митинга. Их главное требование заключалось во внесении поправок в Уголовный кодекс для ужесточения наказания за изнасилование. «19 лет назад в Казахстане внесли поправки в законодательстве, изнасилование перевели из категории тяжких преступлений в средние. И с начала года мы наблюдаем реальные примеры гуманности нашей судебной системы к преступникам, вина которых доказана, и абсолютное наплевательское отношение к пострадавшим. Это позор нашей стране! Позор судебной системе!», - писала у себя в Facebook активистка Молдир Жумабаева.

Двумя днями позднее президент Касым-Жомарт Токаев сообщил в своем Twitter, что 2 сентября выступит с так называемым посланием к народу страны. Среди тем, которые он планирует затронуть в рамках послания, значилось и ужесточение наказания за изнасилование. После этого акимат Алматы отказал активисткам в проведении акции, сославшись на высказанное Токаевым намерение ужесточить наказание за изнасилование.

Вопреки этому активисты решили провести свою акцию 18 августа. «Мы хотим услышать от президента, что мы будем бороться с сексуальным насилием. Признать, что сексуальное насилие – это проблема в Казахстане. У нас этого не признают. Если мы признаем, у нас появится настоящая статистика, женщины не будут бояться идти с заявлениями в полицию, появятся исследования причин сексуального насилия», - заявляла тогда активистка Фариза Оспан.