Битва за мирный протест

Когда он, наконец, вновь добрался до спецприемника, ему сообщили, что встретиться с подзащитными он не может: у них, сказали Саскебаеву, прогулка, и ему следует прийти после 18.00. «Если до ужина успеете, пять-десять минут на каждого у вас есть, сказали мне Пришлось на высокие тона перейти, после этого запустили. Ни с одним из подзащитных не удалось поговорить в отсутствии постового. Я говорил им отойти в сторону, но они ссылались на приказ», - сказал Саскебаев.

Нарушения были и во время апелляционных слушаний, которые проходили в спецприемнике. По словам Саскебаева, до апелляции в городском суде ему сообщили, что слушания будут проходить открыто, в спецприемнике позволят аудио и видеосъемку. «На следующий день состоялся процесс по Крестьянскому. Я заявил 4-5 ходатайств. Первое: чтобы пустили журналистов, потому что обещали. Судья выслушал, вызвал начальника спецприемника. Тот сказал, что это режимный объект, никого не допустят. Давайте, сказал я, будем снимать только суд. Ни территорию, ни камеры, арестантов никто снимать не будет. Также я ходатайствовал об экспертизе по состоянию Крестьянского. Суд отказал. Я ходатайствовал, чтобы вызвали все три бригады скорой, которые оказали помощь ему. Тоже отказали».

Адвокат настаивает, что нарушением был и сам факт задержаний и арестов активистов, потому что они пользовались своими конституционными правами, а в ходе акций, митингов и пикетов, общественный порядок не нарушался. «Участники митингов и других акций не совершали противоправных действий, - подчеркнул Саскебаев. - В суде я задавал вопросы всем присутствующим: нарушался ли общественный порядок? Нет, не нарушался. Дороги перекрывали? Нет, не перекрывали. Деревья ломали? Нет, не ломали. Общественный порядок не нарушался. 4 числа это было перед акиматом, там нет движения. Зачем люди пришли? Они пришли задать вопрос: правда ли, что 55 заводов из Китая переносят в Казахстан? Сколько они там были? Говорят по-разному. Но перед людьми выступали представители исполнительной власти. Когда людям объяснили, что митинг незаконный, люди разошлись».