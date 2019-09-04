Недовольные экономической экспансией Китая жители Алматы и столицы вышли на акции протеста

Перед акиматом Алматы собрались несколько десятков человек, недовольные тем, что на территории Казахстана собираются строить китайские заводы. Также на акцию протеста вышли жители столицы.

«Выходите, чтобы наша земля была свободной. Кто хочет работать на китайцев? Разве мы мало им дали?», - отметила женщина, обращаясь к собравшимся.

«Я считаю, что инвестиционные проекты, которые Китай проводит в Казахстане, должны проходить прозрачно и под контролем общественности. Потому что непонятно на каких условиях они (китайские компании – V) будут здесь работать, кто будет владеть этими компаниями», - сказал Vласти один из пришедших к акимату, назвавшийся Дарханом.

Активистка Даная Калиева заявила Vласти, что пришла поддержать жанаозенцев, которые митингуют уже несколько дней.

«Это родина моя, не могла не прийти. Это поддержка и благодарность им (жителям Жанаозена – V) за то, что они вышли, вышли первыми», - сказала Калиева.

Руководитель управления общественного развития акимата Алматы Диас Есдаулетов в свою очередь заверил, что они готовы к диалогу с недовольными.

«Конечно, у нас готов спикер, он имеет определенный опыт, в курсе этого всего, знает историю вопроса, он готов, выйдет», - сказал прессе и собравшимся Есдаулетов.

К собравшимся вышел замруководителя управления общественного развития Айдар Есенбеков и пригласил их пройти в здание акимата. Но они отказались и потребовали, чтобы к ним вышел аким города Бакытжан Сагинтаев.

Более десятка человек также собрались в столице. Площадь у здания акимата закрыта, поэтому люди выступают на площади перед зданием ЦУМа, напротив ЦИКа. Некоторые из собравшихся пришли с плакатами.

«Я понимаю: зарплата, карьера, кредиты, я сам без работы, но земля выше, национальные интересы выше. Право на недропользование должно быть национализировано», - заявил один из собравшихся, представившийся Асланом Курманбаевым.

Он подчеркнул, что казахстанцы сами могут строить свои заводы.

Отметим, что ни в столице, ни в Алматы пока никого не задержали.

Фото Тамары Вааль

Сообщения о митингах против китайской экономической экспансии начали появляться накануне днем, параллельно с тем, как аналогичный протест собрал сотни человек в городе Жанаозен на западе страны. Там митингующие требовали остановить строительство 55 китайских производств на территории Казахстана. По сообщениям актауской газеты «Лада», протестующие опасались вследствие этоно потерять рабочие места.

«Нужно самим строить заводы. Мы жили без китайцев и дальше будем жить без них», - высказалась одна из протестовавших в Жанаозене Нурияш Абдиреева.

На место митинга прибыл аким Мангистауской области Серикбай Трумов. Он заверил, что китайских производств в стране не будет, но протестующие не поверили ему, заявив, что будут митинговать каждый день, пока не получат ясный ответ от президента.