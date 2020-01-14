Казахстан-2020: ожидания и реальность

Рейтинги.

3 задачи: 1 выполнена, 1 выполнена частично, 1 не выполнена

Правительство ожидало, что к 2020 году Казахстан войдет в рейтинг 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, будет находиться в списке первых 35 стран рейтинга Doing Business Всемирного банка и в первой трети государств в рейтинге Transparency International по индексу восприятия коррупции.

В число 50 конкурентоспособных стран по оценке Всемирного экономического форума Казахстан вошел в 2013 году, в 2015 году республика достигла в нем 42 позиции – наивысшей в истории, а уже на следующий год выпала из первой 50-ки и до настоящего времени в нее так и не вернулась. По итогам прошлогоднего рейтинга Казахстан – 55-й в рейтинге.

В 2018 году страна впервые вошла в 30-ку лидеров в рейтинге Doing Business, а в 2019 году Всемирный банк повысил позиции Казахстана в этом рейтинге на 3 пункта – с 28 до 25 места.

В Индексе восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International за 2018 год республика набрала 31 балл и занял 124 строчку, находясь, таким образом, ближе к последней трети рейтинга, чем к первой, где планировала быть.

Экономика.

5 задач: 2 выполнены, 3 не выполнены

К 2020 году казахстанская экономика в реальном выражении должна была вырасти на треть по отношению к уровню 2009 года. При этом в тот год был зафиксирован один из самых низких показателей роста ВВП из-за последствий мирового финансового кризиса. В следующие десять лет экономика страны испытывала значительные колебания вместе с ценами на нефть. К 2013-му экономика страны выросла вдвое относительно показателей 2009-го, а затем начала сжиматься на фоне нового кризиса. Тем не менее, план по росту экономики на треть был выполнен.

Правительство страны ожидало, что инфляция в 2020 году в среднем будет удерживаться на уровне 5-8% в год. По итогам 2019-го инфляция составила 5,4%, приближаясь к нижней границе коридора, которые прогнозировался десятилетие назад.

Другим планом правительства было увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП к 2020 году до 13%, доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта – до 45%, производительность труда в обрабатывающей промышленности должна была увеличиться в 2 раза. Однако в августе 2019 года президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что на протяжении 10 лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП колеблется в районе 11%, а рост производительности труда в 2018 году достиг лишь 4% при плане 12%. Более того, доля обрабатывающего сектора в общей структуре экспорта снизилась с максимальных 34% (зафиксированы в 2016 году) до 26% в 2018 году.