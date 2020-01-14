Казахстан-2020: ожидания и реальность

Казахстан с момента обретения независимости традиционно много внимания уделял планам: в республике принято множество программ, которые указывают, какой она станет к определенной дате. Большие программы – Казахстан-2030 или Казахстан-2050 – обозначались президентом как основные ориентиры для развития страны. Большое число программ было ориентировано и на 2020 год. К этой дате республика планировала стать более конкурентоспособной, развить перерабатывающую отрасль, улучшить жизнь граждан и свое положение в рейтингах. О части планов Vласть писала еще в 2013 году. Разбираемся, какие из планов выполнены, а что так и осталось лишь планами.
Рейтинги.
3 задачи: 1 выполнена, 1 выполнена частично, 1 не выполнена
Правительство ожидало, что к 2020 году Казахстан войдет в рейтинг 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира, будет находиться в списке первых 35 стран рейтинга Doing Business Всемирного банка и в первой трети государств в рейтинге Transparency International по индексу восприятия коррупции.
В число 50 конкурентоспособных стран по оценке Всемирного экономического форума Казахстан вошел в 2013 году, в 2015 году республика достигла в нем 42 позиции – наивысшей в истории, а уже на следующий год выпала из первой 50-ки и до настоящего времени в нее так и не вернулась. По итогам прошлогоднего рейтинга Казахстан – 55-й в рейтинге.
В 2018 году страна впервые вошла в 30-ку лидеров в рейтинге Doing Business, а в 2019 году Всемирный банк повысил позиции Казахстана в этом рейтинге на 3 пункта – с 28 до 25 места.
В Индексе восприятия коррупции международной неправительственной организации Transparency International за 2018 год республика набрала 31 балл и занял 124 строчку, находясь, таким образом, ближе к последней трети рейтинга, чем к первой, где планировала быть.
Экономика.
5 задач: 2 выполнены, 3 не выполнены
К 2020 году казахстанская экономика в реальном выражении должна была вырасти на треть по отношению к уровню 2009 года. При этом в тот год был зафиксирован один из самых низких показателей роста ВВП из-за последствий мирового финансового кризиса. В следующие десять лет экономика страны испытывала значительные колебания вместе с ценами на нефть. К 2013-му экономика страны выросла вдвое относительно показателей 2009-го, а затем начала сжиматься на фоне нового кризиса. Тем не менее, план по росту экономики на треть был выполнен.
Правительство страны ожидало, что инфляция в 2020 году в среднем будет удерживаться на уровне 5-8% в год. По итогам 2019-го инфляция составила 5,4%, приближаясь к нижней границе коридора, которые прогнозировался десятилетие назад.
Другим планом правительства было увеличение доли обрабатывающей промышленности в структуре ВВП к 2020 году до 13%, доля несырьевого экспорта в общем объеме экспорта – до 45%, производительность труда в обрабатывающей промышленности должна была увеличиться в 2 раза. Однако в августе 2019 года президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял, что на протяжении 10 лет доля обрабатывающей промышленности в ВВП колеблется в районе 11%, а рост производительности труда в 2018 году достиг лишь 4% при плане 12%. Более того, доля обрабатывающего сектора в общей структуре экспорта снизилась с максимальных 34% (зафиксированы в 2016 году) до 26% в 2018 году.
Уровень жизни населения.
7 задач: 4 выполнены, 1 выполнена частично, 2 не выполнены
Статистики прогнозировали, что в 2020 году население Казахстана составит 18,7 млн человек. К 1 декабря 2019 года численность населения страны составила 18 611 тыс. человек, вплотную приблизившись к прогнозируемому показателю.
Правительство ожидало, что продолжительность жизни казахстанцев увеличится до 72 лет. Этот показатель превышен: по предварительным данным Минздрава, уже в 2019 году он составляет 73 года.
Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума должна составить 8%. Согласно данным официальной статистики, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2010 году, когда была принята стратегия, составляла 6,5%, в 2015 году – 2,7%, а в 2018 году – 4,3%.
Уровень безработицы ожидался около 5%. По данным официальной статистики, в четвертом квартале 2019 года он составлял 4,8%.
Планировалось, что в 2020 году все города и 80% сел республики будут подключены к централизованному водоснабжению. Сейчас охват населения централизованным водоснабжением составляет 84% в селах и 94,5% в городах. Остальные пользуются водоразборными колонками. Довести охват населения до 100% планируется лишь в 2023 году. Уровень изношенности водопровода и канализации составляет 57%, а уровень их обновления низкий и ежегодно составляет в среднем чуть больше 5%, что приводит к огромным сверхнормативным потерям.
Также планировалось усовершенствовать «систему стимулирования рождаемости и поддержки многодетности путем разработки комплекса мероприятий, включающих материальные и нематериальные стимулы». Однако большой комплекс мер стали реализовывать только в 2019 году, после трагедии в столице (когда в частном доме погибли пятеро детей) и митингов многодетных матерей. Им повысили пособия до 21 тыс. тенге на одного ребенка, начали строить для них жилье, выдавать ипотеку под 2% и списали потребительские кредиты. К концу года правительство пересмотрело механизмы вновь.
Вместе с тем пороговый уровень оказания адресной социальной помощи правительство планировало повысить до 100% от величины прожиточного минимума, сейчас он составляет 70%.
Здравоохранение.
3 задачи, 1 выполнена частично, 2 не выполнены
Услуги здравоохранения к 2020 году должны были соответствовать «лучшим мировым стандартам», все организации здравоохранения подключены к единой электронной сети, на государственном уровне успешно внедрены «механизмы повышения солидарной ответственности граждан за свое здоровье», а 40% общего объема средств, выделяемых в рамках ГОБМП, предназначены для нужд первичной медико-санитарной помощи. В Минздраве признают, что до лучших мировых стандартов отечественной системе здравоохранения еще далеко, тем не менее прогресс в этой сфере есть: в стране запустили электронные паспорта здоровья, организации здравоохранения перешли на безбумажное ведение медицинской документации, цифровизация здравоохранения позволила на 30% сократить очереди в поликлиниках. С 2018 года изменены правила работы скорой помощи – вызовы поделены на 4 категории срочности. В 2019 году было введено регулирование цен на лекарства, а в 2020 году заработала обязательная система медстрахования, которая направлена на повышение солидарной ответственности граждан за свое здоровье.
Материнская и младенческая смертность, как прогнозировалось, к 2020 году должны были снизиться в 3 и в 2 раза соответственно. Согласно официальным данным, в 2010 году показатель материнской смертности составлял 22,7 на 100 тыс. живорожденных, младенческой – 16,57 на 1 тыс. родившихся живыми, в 2018 году эти показатели составили 14 и 8,7 соответственно. При этом после смерти ребенка в перинатальном центре Атырау в 2019 году были проведены проверки, которые показали, что 277 детей в Казахстане, умерших после рождения, записали мертворожденными, чтобы не портить статистику. В этой связи были внесены коррективы в уровень младенческой смертности, который изначально составлял 8,03. По госпрограмме развития здравоохранения «Денсаулык» на 2016-2019 годы, ни по показателям материнской, ни по показателям младенческой смертности результаты не были достигнуты.
Образование.
7 задач: 3 выполнены, 4 не выполнены
Правительство обещало, что от детских садов до университетов казахстанцам в 2020 году должно быть повсеместно доступно качественное образование. Дошкольным образованием должны быть охвачены все дети в возрасте от 3 до 6 лет. На конец 2019 года, по данным Минобразования, охват дошкольным образованием составлял 95,2%. Из 7014 действующих общеобразовательных школ 128 до сих пор являются трехсменными и 31 – аварийными.
В 2020 году в Казахстане должны были полностью перейти на 12-летнее обучение. Однако переход отложен предварительно до 2021 года из-за того, что нужна соответствующая подготовка школьной инфраструктуры, педагогов, выпуск новых учебников и так далее.
Система электронного обучения E-learning, которая к 2020 году должна была «эффективно функционировать в 90% организаций среднего образования», в итоге оказалась неэффективной. На нее было потрачено 35 млрд тенге, и в отчете Счетного комитета еще за 2017 год указывалось, что система не функционирует по причине необеспеченности подключения к широкополосному интернету. В итоге ее так и не запустили. На сегодняшний день 93 школы в стране до сих пор не подключены к интернету.
По данным Национальной образовательной базы данных, инклюзивным образованием в Казахстане охвачено 60% общеобразовательных школ. К 2020 году этот показатель должен был составить 70%.
К 2020 году прогнозировалось, что в стране откроют 20 интеллектуальных школ. Сейчас их – 21.
Задача по вхождению двух казахстанских университетов в рейтинг лучших вузов мира выполнена. Казахский национальный университет им. аль-Фараби среди 800 лучших вузов мира в международном рейтинге QS «World University Rankings» занял 207 место. А в мировой рейтинг 568 университетов Quacquarelli Symonds (QS) вошли два казахстанских вуза: КазНУ им. аль-Фараби – 18-е место и Евразийский национальный университет имени Гумилева (ЕНУ) – 52-е место. В сотню лучших также вошли КазНИТУ имени Сатпаева – 73-е место, Казахстанско-Британский технический университет – 94-е место и Казахский национальный аграрный университет – 97-е место.
Также реализованы планы предоставить вузам академическую свободу, в столице создан Назарбаев Университет, а в стране внедрена система подушевого финансирования образования.
Наука.
3 задачи: все - не выполнены
К 2020 году, ожидало правительство, 5% университетов страны должны осуществлять инновационную деятельность «путем интеграции образования и науки на основе внедрения результатов отечественных научных исследований в производство», также должна быть создана система материального и творческого стимулирования для научных работников, а доля расходов на науку к ВВП достигать не менее 2%. На августовском совещании педагогов в 2019 году президент заявил о низкой научной новизне и низкой результативности казахстанских исследований, и о том, что казахстанская наука только восстанавливает утраченные позиции. По его словам, сегодня финансирование достигло своего дна – 0,12% от ВВП, а заработная плата ученого составляет всего 120 тыс. тенге.
К 2020 году планировалось завершить подготовительную работу по переводу казахского языка на латинскую графику. В феврале 2018 года был принят алфавит, указ был подписан первым президентом Нурсултаном Назарбаевым. Однако действующий президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал латинскую графику и поручил доработать алфавит.
Рынок труда.
4 задачи: 1 выполнена, 1 выполнена частично, 2 не выполнены
Системой коллективно-трудовых отношений к 2020 году должны были охватить сотрудников 95% крупных и средних казахстанских предприятий. По данным на прошлый год, коллективными договорами охвачено 96,7% крупных и средних предприятий.
К 2020 году доля выпускников колледжей и вузов, обучившихся по государственному заказу и трудоустроенных по полученной специальности в первый год, должна была составить 80%. В прошлом году Минобразования и Нацпалата предпринимателей «Атамекен» проводили исследование, в ходе которого выяснилось, что в целом около 60% выпускников вузов не могут устроиться на работу по специальности. Но уже весной 2019 года в министерстве образования и науки заверили: порядка 80% выпускников вузов Казахстана трудоустраиваются по специальности, по системе технического и профильного образования – более 90%. В свою очередь в Центре развития трудовых ресурсов отмечают, что у 24,8% выпускников вузов нет возможности найти работу (данные за август 2019 года).
В стратегии развития страны до 2020 года указывается, что «работодателями признается высокое качество знаний и навыков выпускников организаций технического и профессионального образования». Однако в июле 2019 года глава государства констатировал, что 70% казахстанских работодателей не удовлетворены навыками выпускников отечественных колледжей.
Доля самозанятого населения, вовлеченного в накопительную пенсионную систему, к 2020 году, по прогнозам, должна была составить 40%. С 2019 года в стране введен Единый совокупный платеж, который включает в себя 4 платежа – индивидуальный подоходный налог, социальные отчисления, пенсионные взносы, отчисления в систему социального медицинского страхования. К категории самозанятых относятся порядка 2 млн человек, при этом за 9 месяцев 2019 года ЕСП уплатили порядка 340 тыс. казахстанцев.
Цифровизация.
4 задачи: все - выполнены
К 2020 году, прогнозировало правительство, количество пользователей сети интернет в Казахстане составит 75%, а уровень компьютерной грамотности повысится до 80%. Информационно-коммуникационная инфраструктура будет доступна абсолютно всем домохозяйствам. Ровно половину всех государственных услуг казахстанцы смогут получать в электронном формате.
К 2019 году количество интернет-пользователей составило более 80%, услуги широкополосного интернета доступны в 117 городах и 3324 сельских населенных пунктах. Уровень компьютерной грамотности составляет порядка 87%. До конца 2019 года количество услуг, предоставляемых в электронном виде, планировалось довести до 80% (580 госуслуг из 723). В настоящее время автоматизировано 70,5% госуслуг.
Правовая сфера.
1 задача: выполнена частично
К 2020 году планировалось провести комплексную гуманизацию уголовного законодательства, в том числе в отношении лиц, впервые совершивших преступления небольшой и средней тяжести, а также путем перевода отдельных преступлений небольшой и средней тяжести в разряд уголовных проступков.
В 2015 году был принят новый Уголовный кодекс, которым предусматривалось, что при совершении уголовного проступка, а также преступления средней тяжести, если преступник возместил ущерб и потерпевший его простил, то он подлежит освобождению от уголовной ответственности. В 2019 году в уголовное законодательство внесен ряд поправок, которые наоборот ужесточают наказание за ряд преступлений. Так, предусматривается пожизненное лишение свободы за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, увеличено наказание за изнасилование, причем без возможности примирения сторон, увеличены сроки наказания за браконьерство, ужесточена ответственность за вождение автомобиля в нетрезвом виде и за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения.
Судебная система.
1 задача, выполнена частично
Судебная система должна была к 2020 году гарантировать доступность, простоту и быстрое разрешение дел, также должны быть повышены квалификационные требования к кандидатам в судьи, обеспечена полная гласность и прозрачность судебных разбирательств, расширена специализация судов с четким распределением их полномочий, развиты институты упрощенного производства и внедрена смешанная модель исполнения судебных решений с введением института частных судебных исполнителей.
Власти страны тем не менее постоянно констатируют недостаточный уровень доверия населения к работе судей и справедливого рассмотрения обращений граждан. Вместе с тем в стране введен институт частных судебных исполнителей, а также упрощенного производства, ужесточены правила отбора кандидатов в судьи. Председатель Верховного суда летом 2019 года заявлял, что судебная система полностью очистится от некомпетентных кадров в ближайшие 2,5 года. Сейчас 96% кандидатов в судьи не проходят отбор.
Аграрная сфера.
3 задачи: все - не выполнены
К 2020 году производительность труда в агропромышленном комплексе должна была увеличиться в 4 раза, урожайность пшеницы – составить 1,4 тонны с 1 га, а 1,8 млн га должны быть обеспечены поливной водой путем развития, реконструкции и модернизации ирригационных систем орошаемых земель.
В этом году средняя урожайность зерновых составила 12,6 центнера с гектара, уровень производительности труда в сельском хозяйстве в трех крупных зерносеющих областях Казахстана находится на уровне $5-8 тыс., а площадь орошаемых земель составляет 1,4 млн га.
Энергетика.
4 задачи: 1 выполнена частично, 3 не выполнены
Согласно стратегии развития, к 2020 году в Казахстане должны были быть созданы стимулирующие условия для развития ветроэнергетики, солнечной и геотермальной энергетики, внедрены технологии эффективного использования водных ресурсов, «зеленая» политика низкоуглеродной экономики и комплексная переработка отходов. Доля альтернативных источников (солнечных и ветряных) в выработке электроэнергии должна была составить не менее 3%, построены АЭС и Балхашская ТЭС, осуществлена газификация Акмолинской и Карагандинской областей.
На сегодняшний день вклад действующих ВИЭ в производство электроэнергии составляет порядка 1,3%. Только к концу 2020 года министерство энергетики планирует довести их вклад в общую выработку до 3%. Вопрос о строительстве АЭС в стране все еще не решен, а строительство Балхашской ТЭС было приостановлено в 2016 году. В конце 2019 года введен в эксплуатацию газопровод «Сарыарка», которым газифицируются Карагандинская и Акмолинская области и столица, однако газ в них появится только в наступившем году. Проблема по утилизации ТБО стоит остро в целом по стране. В столице сортируется лишь 14% отходов. Доля переработки ТБО в целом в Казахстане составляет порядка 11,5%, из 204 городов и районов раздельный сбор на разных этапах внедрен в 51, а сортировка – в 30 населенных пунктах.
Перевозки.
3 задачи: 2 выполнены, 1 не выполнена
К 2020 году в Казахстане должны были функционировать как минимум 5 независимых крупных операторов в области грузовых и пассажирских перевозок с долей на рынке не менее 7% для каждого оператора. Компания «Казахстан темир жолы» с ее дочерними предприятиями «Пассажирские перевозки» и «Грузовые перевозки» по-прежнему является единственным перевозчиком.
Между тем выполнен план по созданию конкурентного рынка воздушных перевозок – в 2019 году создан лоукостер FlyArystan, и по аэропортам – 15 имеют категорию ИКАО и 4 являются международным «хабами».