Свобода во время ЧП

В середине марта газета Washington Post сообщала, что Facebook, Google и другие крупные IT-компании ведут переговоры с американскими властями об использовании данных о местоположении их пользователей – эта информация требуется органам здравоохранения для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Отслеживать мобильные телефоны своих граждан для сдерживания пандемии планирует и Германия. Кроме того, восемь мобильных операторов в Европе согласились предоставить Европейской комиссии геолокационные данные пользователей для отслеживания распространения коронавируса.

В Польше, как и в Казахстане, запустили мобильное приложение для отслеживания прибывших из стран с большим количеством случаев заражения. Находящиеся на 14-дневном карантине сначала регистрируются в нем, отправляя селфи, а затем приложение периодически присылает уведомления – в ответ на них пользователь должен отправить свою фотографию. Так власти отслеживают, что люди, помещенные на карантин, действительно две недели находятся дома. Если прибывшие не устанавливают приложение, предупреждают власти, то им стоит быть готовыми к неожиданным визитам полиции.

На прошлой неделе премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать систему отслеживания граждан, которые контактировали с больными COVID-19. Она будет работать за счет данных сотовых операторов о геолокации конкретного человека. Сервис подразумевает рассылку сообщений о факте контакта с заразившимися гражданами.

Собеседник «Новой», юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян отмечает, что сами данные «могут быть обезличены, но, если оператор предоставляет их в связке с номером телефона, и у него есть доступ к данным абонента, это означает реальную возможность деанонимизировать пользователей».

«В таком случае можно признать, что обработка является обработкой персональных данных», — говорит изданию Дарбинян. Также юрист добавляет, что разглашение этих данных является ограничением гражданских прав на тайну частной жизни и на информацию о перемещениях.

Показательный случай с данными пользователей произошел в Иране. Минздрав страны отправил пользователям ссылку на установку приложения AC19, якобы позволяющее определить, есть ли у человека или его близких коронавирус. На основе опроса, обещали создатели приложения, можно за несколько секунд определить, болен ли человек. После установки приложения пользователей просили ввести свой номер телефона, а также дать согласие на сбор данных об их местонахождении – причем эта просьба высвечивается на английском, а не на фарси, так что многие пользователи соглашались не понимая, что дают разрешение на слежку. Кроме того, у пользователей старой версии Android сообщение о сборе данных не высвечивалось вовсе. 11 марта министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми опубликовал в твиттере карту, где точками обозначено местонахождение около трех миллионов пользователей приложения. Иранский активист Нариман Гариб, живущий в Лондоне, сообщил изданию Vice, что приложение может следить за перемещениями пользователей из одной точки в другую в режиме реального времени.



В Южной Корее, несмотря на успех в сдерживании пандемии, действия властей также вызывают у пользователей немало этических вопросов. Смс-уведомления, высылаемые на телефон, сообщают гражданам о местах, где успели побывать люди, у которых позднее диагностировали COVID-19, пишет The Guardian. Несмотря на то, что имена пациентов не разглашаются, некоторые детали их перемещений все же провоцируют волны спекуляций и публичного осуждения в соцсетях. На экономические последствия жалуется и бизнес, так как поток клиентов падает, если уведомление сообщает, что там побывал зараженный.