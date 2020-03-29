Освещавшего ситуацию на блокпостах Алматы активиста арестовали на двое суток

Гражданский активист Юрий Маленьких, освещавший ситуацию на блокпостах в Алматы, сообщил по телефону корреспонденту Vласти, что решением административного суда он получил двое суток ареста. Он затруднился назвать номер статьи, но заявил, что его судили за «неповиновение полиции», которое якобы имело место во время освещения ситуации на капчагайском блокпосту 26 марта.

Свою вину Маленьких не признал и объявил сухую голодовку в знак протеста. Он также утверждает, что опасается за свою жизнь. Кроме того, суд прошел без адвоката, заявил активист.

«Я полностью не доверяю судебной системе Казахстана», - сказал Маленьких. По его словам, с момента задержания ему не давали еды и питья.

Корреспондентам Vласти не удалось дозвониться до городского суда, где собирается информации о делах, а в дежурной части управления полиции Жетысуского района, где состоялся суд (судья вел процесс онлайн) сказали, что у них «такой информации нет», дав номер местной полицейской службы. Там не взяли трубку.

Гражданский активист Геннадий Крестьянский, вместе с Маленьких занимавшийся вопросом организации работы полиции на блокпостах, сославшись на того же Маленьких, сказал Vласти, что на него завели аналогичное дело. На данный момент Крестьянского не задержали.

В разговоре он подчеркнул, что никакого неповиновения полицейским они с Маленьких не оказывали.

«Мы к границе блокпоста подошли, - рассказал Крестьянский, - никуда дальше не проходили. Мы подъехали к блокпосту, поехали по соседней тупиковой улице. Там есть тропинки, по которым можно обойти этот блокпост, освещать: вот, тут дырки. Пять человек (полицейских — V) набежало на нас. Мы закрылись в машине, они встали перед ней, чтобы мы не проехали и начали созваниваться. Потом сказали: ладно, можете ехать».

Затем они, по словам Крестьянского, поехали к самому блокпосту. «Блокпост был в 50 метрах от нас. Они (полицейские — V) сказали нам покинуть территорию блокпоста, хотя это был не блокпост. Мы стоим в проулке, где заезд в частный сектор», - утверждает Крестьянский.

Затем их вновь начали просить покинуть блокпост. «Мы отошли подальше и разговаривали. К нам начальник полиции Жетысуского района подходил, мило улыбался. Потом подъехал "бобон", из которого четыре человека с чемоданами побежали к нам. Этот начальник сказал им: отбой. Они прыгают в машину и уезжают. Мы с этим начальником мило побеседовали, сказали, что если вам нечего скрывать, организуйте нам завтра экскурсию по блокпосту. Мы, говорю, не будем выходить из вашей машины, посмотрим, зафиксируем все ли правильно, все ли хорошо, и все. Он сказал: да, это хорошая идея. С того момента мы ждем когда нас пригласят», - добавил Крестьянский.

26 марта активисты вели также прямые трансляции в своем Facebook, где зафиксированы все их действия.