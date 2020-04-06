Казахстан на карантине

19 марта на сперва облегченный вариант карантина ушли два самых больших мегаполиса страны – столица и Алматы, а с 30 марта стали закрываться и регионы. В этом материале мы попытаемся разобраться в региональных «карантинных» различиях и особенностях. В основном правила схожи, но есть некоторые нюансы.
15 марта, в воскресенье, после обеда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в стране с 8 часов утра 16 марта до 15 апреля. Введение режима ЧП означало закрытие ТРЦ и кинотеатров, театров и других мест массового скопления людей. С 00.00 19 марта в столице (25 зараженных) и Алматы (19 заболевших) начал действовать карантин. О нем объявили заранее, поэтому у людей было время на то, чтобы уехать/въехать в город, а у властей двух крупнейших мегаполисов столько же времени на то, чтобы выработать правила: о режиме карантина было написано в законе в общих чертах. А до пандемии COVID-19 история страны складывалась таким образом, что режим чрезвычайного положения такого масштаба, а с ним и карантин, объявлять не приходилось. 22 марта въезд/выезд из городов был запрещен, людям было дано 72 часа на то, чтобы выехать или выехать.
В столице с 28 марта выходить из дома можно только за продуктами и только в близлежащий магазин, в аптеку и на работу (при наличии справки). На улице запрещено собираться в количестве больше трех человек, а тем, кому больше 55 лет, вообще не рекомендовали бывать на улице, поскольку люди этого возраста находятся в группе риска. Разрешено выгуливать домашних животных, но только рядом с домом. Столичных жителей предупредили, чтобы они были готовы к тому, что в магазин их может сопровождать полицейский. При нарушении карантина сначала предупреждение, а при повторном эпизоде – штраф в 26 500 тенге или 15 суток ареста. Забегая вперед, — эта мера наказания одинакова для всех регионов страны. А все вышеперечисленное можно назвать неким золотым стандартом карантина.
Стоит отметить, что общественный транспорт в главном городе страны прекратил работу, а компании, у которых еще осталась работа, связанная с жизнеобеспечением города, должны теперь сами организовывать транспортировку сотрудников на работу и обратно.
Одновременно с карантином с 30 марта по 5 апреля объявили особый нерабочий режим в столице и Алматы, при котором все предприятия и организации обязаны прекратить работу. Исключение составили госорганы, полиция, организации здравоохранения, курьерские и почтовые службы, АЗС, продуктовые магазины, коммунальные службы, аптеки и СМИ. 3 апреля нерабочий режим продлили до 13-го.
Карантин в Алматы можно емко охарактеризовать словами замакима Алматы Ерлана Кожагапарова: «Сидеть дома и никуда не дергаться». Как и в столице, с 28 марта в Алматы выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку и на работу (со справкой). Людям старше 65 лет запрещено покидать дом, поскольку они находятся в зоне риска. Выход на работу по телефону должны быть готовы подтвердить непосредственный руководитель или сотрудник кадровой службы. Позже акимат стал составлять списки предприятий, которым разрешено работать во время карантина, в них же вносились и данные о сотрудниках. Домашних животных разрешили выгуливать в радиусе не более 500 метров от дома. За выход на улицу по другим причинам выносится предупреждение, при повторном нарушении – штраф в размере 26,5 тысячи тенге или арест на срок до 15 суток. Работу общественного транспорта ограничили до 19.00, водителям запретили принимать наличную оплату за проезд и в целом их оградили от пассажиров.
В такси может находиться только один пассажир. Кожагапаров даже на вторую неделю карантина выходил в эфир с разъяснениями жизни в новых условиях, настолько все было неочевидно и запутанно.
25 марта на въезде в Шымкент установили 12 блокпостов. Накануне местный житель вернулся из столицы и привез оттуда COVID-19. Поселок Жанаталап, откуда он родом, взяли на карантин. В самом же Шымкенте ввели своеобразный полукарантин, названный «дополнительными ограничительными мерами»: полностью остановили работу аэропорта и железнодорожного вокзала, закрыли авторынки, ярмарки, детские сады, аким Мурат Айтенов посоветовал бизнесу уйти в онлайн. Работающие общепиты обязали проверять у клиентов температуру, было запрещено в одном заведении находиться более 50 людям.
В Атырау карантин начался 30 марта с 00.00. Решение о его введении приняли 29 марта. Меры практически совпадают с теми, что были приняты в столице и Алматы, однако власти города отдельно прописали, что разрешено гулять с детьми в радиусе 500 метров от дома в течение 30 минут. Отдельно были прописаны новые требования для общественного транспорта: пассажиров в автобусе должно быть не больше, чем мест для сидения; одномоментное открытие всех дверей в автобусах для входа и выхода пассажиров; на входе в транспорт должны стоять диспенсеры с антисептиком, а водителей обязали каждые два часа менять маску и перчатки.
С 30 марта закрылся и город Актау. Там остались работать продовольственные магазины, аптеки и банки. Выходить из дома можно только за продуктами, в аптеку или за медицинской помощью, разрешена прогулка в радиусе 200 метров от дома продолжительностью 30 минут. Можно выгуливать домашних животных — тоже не больше получаса. С 6 апреля в Мангистауской области усилили режим карантина: работу общественного транспорта решили приостановить, а в Актау и Жанаозене личным транспортом можно будет пользоваться только дважды в день: с 6 до 9 утра и с 18.00 до 21.00. 4 апреля был изолирован подъезд дома, где оказались двое зараженных. Чтобы выбраться из дома, один из актуасцев, пришедший в гости и застрявший в карантинном доме, выпрыгнул из окна и сломал позвоночник, сейчас находится в больнице.
В тот же день, 30 марта, закрыли на карантин пять городов Карагандинской области — Караганду ее города-спутники Абай, Сарань, Темиртау и Шахтинск. На момент принятия решения там было 7 зараженных. Интернет облетело видео, на котором подъезд, в котором был обнаружен больной, закрывают на замок. Так власти города решили препятствовать распространению заразы. По сравнению с Алматы, в котором просто оцепляли сначала дома, а потом только подъезды, происходящее в Караганде выглядело радикально. С другой стороны, городские власти продемонстрировали готовность к введению самых жестких мер. Карантин в Карагандинской области мало чем отличается от других городов: привычный разрешенный маршрут: магазин-аптека-выгул домашнего животного.
1 апреля, на второй день карантина объявили о первой смерти в Караганде от коронавируса.
30 марта решили ввести карантин с 19.00 31 марта в Акмолинской области, на тот момент там выявили 9 больных коронавирусной инфекцией. Закрыли все, кроме продуктовых магазинов, аптек, клиник и стоматологий. Объявили запрет на въезд и выезд всех автотранспортных средств и граждан, исключение — транзитный грузовой автотранспорт и грузовой транспорт с продовольственными товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями. В области выставили 51 пост. Работу общественного транспорта и такси в регионе приостановили. Поскольку пора готовиться к посевной, акимат сформировал список сельхозпроизводителей, для которых открыли «зеленый коридор».
В Алматинской области карантин начался с 00.00 часов 31 марта. На тот момент было зарегистрировано 8 случаев заражения в регионе. Продуктовым магазинам и аптекам разрешено работать с 8.00 до 20.00, а банкам и частным нотариусам — с 10.00 до 16.00. Людям старше 65 лет нельзя выходить на улицу. Привычный набор ограничений: несовершеннолетним нельзя выходить без родителей, больше трех не собираться, в общественные места выходить только в масках.
31 марта режим карантина начал действовать в Западно-Казахстанской области. Правила такие же, что и везде, за исключением того, что общественный транспорт не должен быть заполнен больше чем наполовину, остаются работать только зарегистрированные службы такси, в салоне которых не должно быть больше трех человек. Если человек работает, а это разрешено только определённым компаниям (нефтегазовым, химическим и т.д.) то он должен предоставить справку с места работы. Можно выходить из дома только в продовольственный магазин или аптеку в радиусе 2 км от дома. Выгуливать домашних животных можно не более 30 минут в радиусе не более 500 метров. Еще выйти из дома разрешено, чтобы поехать в больницу или стоматологию.
В Актюбинской области ввели ограничительные меры 31 марта, на тот момент было зарегистрировано 6 заболевших. Продовольственным магазинам разрешили работать до 20.00, банки, ателье, химчистки, ломбарды, СТО, автомойки, отдельно стоящие магазины бытовой техники и сантехники открыты до 18.00. Общепиту разрешили работать только на вынос и доставку. Отдельным пунктом прописана приостановка работы алкомаркетов. Обнаруживается некоторое противоречие в том, что людям разрешили выходить только за продуктами и в аптеку, но при этом многие непродовольственные магазины остались работать.
В Павлодарской области карантин начал действовать 1 апреля. На тот момент там был только один заболевший, который «привез» вирус из столицы. В Павлодарской области карантинные меры оказались мягкими, акимат сообщил, что отныне «ограничен выход жителей из квартир и домов после 22:00, кроме выхода в аптеки и продуктовые магазины в радиусе проживания, на работу и случаев обращения за медицинской помощью». Кроме того, на территорию области запретили въезд из других областей и стран и пассажирские перевозки между населенными пунктами всеми видами транспорта.
С 1 апреля в Северо-Казахстанской области действовали ограничительные меры, а сам карантин и в области и в Петропавловске был объявлен с 3 апреля, когда в области зарегистрировали 7 случаев COVID-19. Закрыли всё, кроме продуктовых магазинов и аптек, работу которых ограничили во времени: они открыты с 10.00 до 18.00. Как и в большинстве карантинных мест, здесь разрешено выходить только в магазин и аптеку, которые ближе всего к дому. Пригородный общественный транспорт в области и городской транспорт в Петропавловске полностью остановлен. Людям старше 65 настоятельно рекомендовали не выходить из дома.
С 1 апреля закрыли Кызылорду и Жанакорганский район. Ко 2 апреля в Кызылординской области уже было 26 зараженных. Из них в Кызылорде — 6, в Жанагорганском районе — 16, в Кармакчинском районе — 2 и в Шиелинском районе — 2.
Общественный транспорт в Кызылорде работает с 8 утра до 8 вечера, а в такси запрещено провозить больше одного пассажира. Кафе и ресторанам разрешили работать с 10.00 до 17.00 только в режиме доставки. В остальном ограничения такие же как в других «карантинных» регионах.
2 апреля на карантине оказались два города Восточно-Казахстанской области: Усть-Каменогорск и Семей. В них действуют самые необычные правила.
«На данный момент квадраты служат для организации патрулирования органами правопорядка. Однако, при ухудшении эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть усилены и тогда передвижение людей будет ограничено этими квадратами», — говорится на сайте акимата.
Пропуск можно получить в КСК или в кондоминиуме. Один пропуск выдается на одну квартиру/дом. Использовать пропуск в течение одной недели можно не более трех раз. Отметку в пропуске ставит полиция, всего в пропуске можно сделать 15 отметок.
«Держатель пропуска имеет возможность посещать объекты торговли, аптеки и совершать покупки, пользоваться услугами банков», — сообщается на сайте акимата области.
«В предусмотренный четный или нечетный день выйти из дома можно один раз. Стоит обратить внимание, что людям необходимо тщательно планировать свой маршрут. Например, если вы отправились на работу, то на обратном пути надо зайти в магазин. Выйти в магазин вечером второй раз – не получится», — говорят в акимате области. И это еще не всё.
Запрещается ездить на личном автотранспорте в субботу и воскресенье, а также в праздничные дни (ближайший праздник – в мае).
С 6 апреля разрешается передвижение личного транспорта по принципу четности и нечетности в соответствии с последней цифрой госномера автомобиля. То есть, 6 апреля могут выехать автомобили, чьи государственные номера оканчиваются на четную цифру, а 7 апреля разрешено ездить тем, у кого нечетная цифра.
Жителям Усть-Каменогорска и Семея разрешено выгуливать собак два-три раза в день в радиусе 100 метров от дома. Общественный транспорт продолжает свою работу, правда время сокращено с 8 утра до 8 вечера.
Власти ВКО так намудрили с правилами, что пришлось создавать на сайте акимата области отдельную страницу с ответами на вопросы жителей. Кроме того, многие люди стали жаловаться на коррупцию сто стороны сотрудников КСК, правящая партия на днях даже пообещала следить за ситуацией.
3 апреля на карантин закрыли Мангистаускую область. Там правила такие же, как и в Актау и в других городах: магазин-аптека, 30-минутный выгул собак, и тотальный запрет на выход из дома для тех, кому за 65. Общественный транспорт курсировал до 6 апреля, правда, его заполняемость должна быть не больше, чем количество мест. С понедельника автобусы уже не выходят на маршрут.
С 21.00 4 апреля карантин начал действовать в Шымкенте, который до этого жил на ограничительных мерах, о чем мы писали выше. Традиционно жители города могут выходить из дома только в продуктовые магазины, в банки и для получения медицинских услуг. Особенностью можно считать то, что запрещено передвигаться микроавтобусам, в то время как общественный транспорт продолжит работу с 7 утра до 7 вечера. Горожанам, старше 55 лет запрещено выходить на улицу без особой надобности. Кроме того, «вводится запрет на передвижение по городу на личном автотранспорте. Это не касается сотрудников организаций, указанных в перечне, которые вынуждены ехать на работу и обратно».
В Туркестанской области, как до этого в Шымкенте, пока что избегают слова «карантин». С 3 апреля там усилены ограничительные меры, которые, впрочем, очень напоминают то, что происходит в других регионах. Так там гражданам можно выходить только за продуктами, в аптеку и на работу. На территории области все обязаны носить маски. Остановлена работа автовокзалов и станций. Правда, остался общественный транспорт, который теперь курсирует с 6 утра до 8 вечера. Все точки общепита работают только на доставку. При этом все еще работают – пусть и с 10. 00 до 16.00 – АЗС, банки и частные нотариусы, а до 18.00 — салоны красоты и СТО. Так что можно сходить не только за продуктами и в аптеку, но и обновить прическу, ведь неизвестно насколько долго затянется полукарантин, который может стать и полным.
Как известно, последней областью, где был зарегистрирован случай заражения коронавирусом, была Костанайская. Еще до своего первого заболевшего, там поставили 10 блокпостов и ограничили въезд в регион с 31 марта. 3 апреля там был обнаружен первый больной COVID-19.
Сегодня, 6 марта в 19.00 закрывается на карантин город Актобе, где зарегистрировано 11 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Людям старше 65 советуют не выходить из дома, остальные могут отправляться за продуктами и в аптеку. Общественный транспорт будет ездить по графику в утреннее время (7:00 до 9:00), в обеденное (с 12:00 до 14:00) и в вечернее время (18:00 - 21:00).
Завтра, 7 апреля, на карантин закрывается Тараз.