Казахстан на карантине

15 марта, в воскресенье, после обеда президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в стране с 8 часов утра 16 марта до 15 апреля. Введение режима ЧП означало закрытие ТРЦ и кинотеатров, театров и других мест массового скопления людей. С 00.00 19 марта в столице (25 зараженных) и Алматы (19 заболевших) начал действовать карантин. О нем объявили заранее, поэтому у людей было время на то, чтобы уехать/въехать в город, а у властей двух крупнейших мегаполисов столько же времени на то, чтобы выработать правила: о режиме карантина было написано в законе в общих чертах. А до пандемии COVID-19 история страны складывалась таким образом, что режим чрезвычайного положения такого масштаба, а с ним и карантин, объявлять не приходилось. 22 марта въезд/выезд из городов был запрещен, людям было дано 72 часа на то, чтобы выехать или выехать.

В столице с 28 марта выходить из дома можно только за продуктами и только в близлежащий магазин, в аптеку и на работу (при наличии справки). На улице запрещено собираться в количестве больше трех человек, а тем, кому больше 55 лет, вообще не рекомендовали бывать на улице, поскольку люди этого возраста находятся в группе риска. Разрешено выгуливать домашних животных, но только рядом с домом. Столичных жителей предупредили, чтобы они были готовы к тому, что в магазин их может сопровождать полицейский. При нарушении карантина сначала предупреждение, а при повторном эпизоде – штраф в 26 500 тенге или 15 суток ареста. Забегая вперед, — эта мера наказания одинакова для всех регионов страны. А все вышеперечисленное можно назвать неким золотым стандартом карантина.

Стоит отметить, что общественный транспорт в главном городе страны прекратил работу, а компании, у которых еще осталась работа, связанная с жизнеобеспечением города, должны теперь сами организовывать транспортировку сотрудников на работу и обратно.