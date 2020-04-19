В городе перестанет ходить общественный транспорт и закроются обменники
Карантинные меры усилили в Шымкенте
Фото Дулата Есназара

В Шымкенте усилены карантинные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил заместитель акима города Максут Исахов. Ограничения начали действовать 19 апреля и продлятся до окончания режима ЧП.

Временно ограничивается деятельность обменных пунктов и микрофинансовых организаций, сотрудники переходят на удаленный режим работы.

«Вместе с тем, прекращает работу общественный транспорт. В городе услуги будут оказывать 11 зарегистрированных таксомоторных компаний. В автосалон не допускается брать более двух пассажиров. Незарегистрированным такси работать запрещено», – пояснил Исахов.

Территорию города будут патрулировать сотрудники департамента полиции Шымкента, Национальной гвардии и воинских формирований Минобороны.

В Шымкенте на данный момент зарегистрировано 58 случаев инфицирования COVID-19, 3 человека скончались, 11 выздоровели.

Юна Коростелёва
Юна Коростелёва

Репортер Vласти

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