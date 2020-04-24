«Произвольные и несоразмерные». Что правозащитные организации говорят о мерах ЧП в Казахстане?

Еще в первой половине марта, когда стало ясно, что борьба с коронавирусом COVID-19 потребует ограничения отдельных прав, правозащитные организации предостерегали власти не злоупотреблять режимом ЧП. В апреле правозащитники уже констатируют: ситуация с правами человека в стране значительно ухудшилась.
«В то время как мы признаем суровость текущего кризиса здравоохранения, а также то, что использование чрезвычайных полномочий дозволяется международным правом в качестве ответа на существенные угрозы, мы срочно напоминаем государствам, что любое реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с коронавирусом, должны быть пропорциональными, необходимыми и не дискриминационными», - подчеркивали, в частности, в ООН.
Эксперты говорили, что отдельные государства и секретные службы могут воспользоваться пандемией как поводом для поспешного введения чрезмерных ограничений прав и свобод. «Чтобы чрезвычайные меры не стали частью правовых и политических систем, ограничения должны быть точечными и не главными средствами защиты общественного здоровья», - говорилось в заявлении ООН.
Amnesty International, отметив экстраординарность ситуации, вызванной пандемией, в то же время заметила, что «права человека все еще действуют». Организация отметила ряд областей, представителям которых надо помнить о правах и свободах человека. В частности, о правах медицинских работников.
«Медицинские работники находятся на передовой борьбы с этой пандемией, продолжая оказывать услуги, несмотря на личный риск для них и их семей, и правительства должны защищать их. Это включает предоставление качественного личного защитного снаряжения, информации, обучения и психосоциальной поддержки всему персоналу», - говорится в докладе Amnesty International.
Также в организации отмечали риск стигматизации заразившихся коронавирусом. «Любой может заразиться коронавирусом COVID-19, но определенные группы, как представляется, подвергаются большему риску тяжелого течения болезни и смерти. Сюда входят пожилые люди и люди с уже имеющимися заболеваниями. Также вероятно, что другие маргинализированные группы, в том числе люди, живущие в нищете, инвалиды и задержанные, в том числе мигранты и лица, ищущие убежища, столкнутся с дополнительными проблемами в плане защиты себя и доступа к лечению», - отмечали правозащитники в своем докладе.
Еще в конце марта, задолго до громкого ареста оппонирующего властям Альнура Ильяшева, эксперт по правам человека и региональный координатор для Центральной Азии Женевского центра по гражданским и политическим правам Рустам Кыпшакбаев в своей колонке писал о балансе между безопасностью и свободой и предупреждал об опасности нарушений прав человека в период действия чрезвычайного положения.
Что на деле?
К концу апреля, после ряда задержаний и арестов по сомнительным обвинениям (в том числе и людей аполитичных, например, занимающихся малым и средним бизнесом), правозащитники стали уже не предостерегать, а констатировать, что права человека, и без того не являющиеся приоритетом для властей, отошли на третий план.
Одна из авторитетных правозащитных организаций Human Right Watch (HRW) в своем специальном докладе написала, что вместе с принятием определенных шагов по борьбе с коронавирусом, власти Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана ввели ограничения для прессы, медицинских работников, гражданских активистов. «Карантинные меры порой были произвольными и несоразмерными», - говорится в докладе HRW.
Директор HRW по Европе и Центральной Азии Хью Уильямсон, отметив важность доступа граждан к информации, подчеркнул: «Они (правительства - V) не должны использовать ограничения для преследования журналистов, медицинских работников и других лиц, пытающихся информировать общественность или защищать права граждан».
22 апреля Казахстанское международное бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧ) опубликовало на своем сайте заявление, в котором призвало власти Казахстана «прекратить использовать введение чрезвычайной ситуации в качестве повода для преследования своих критиков и оппонентов».
Напомнив о задержании общественного деятеля Армана Шураева и аресте политического активиста Альнура Ильяшева, в КМБПЧ обратили внимание и на другие преследования.
«Ранее уже были возбуждены, как минимум, два уголовных дела в отношении авторов видеообращений. В конце марта стало известно о преследовании по той же статье 274 ч 4. п. 2 алматинца Диаса Молдалимова за то, что в своем видеообращении он адресовал власти ряд вопросов. 12 апреля в Караганде был арестован Арман Хасенов за его резко критические высказывания в видео в отношении семьи бывшего президента Назарбаева. Нет информации, какую статью обвинения ему вменяют. В Алматы 17 апреля начался судебный процесс в отношении Данаи Калиевой, которую обвиняют в «оскорблении представителя власти» из-за высказывания в видеосюжете в Facebook. В течение последних месяцев в разных регионах страны как по команде начались массовые привлечения к административной ответственности и угрозы возбуждением уголовных дел в отношении десятков активистов гражданского общества, блогеров и просто неравнодушных людей. К уже имевшемуся ресурсу использования статей административного и уголовного кодексов для политических преследований, добавились новые: Статья 478 (КоАП) «Действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях чрезвычайного положения»; Статья 476 (КоАП) «Нарушение режима чрезвычайного положения»; Статья 274 (УК) «Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения», - говорится в заявлении КМБПЧ.
Кроме того, подчеркнули в организации, «сохранились другие обвинения и методы, направленные на подавление и запугивание гражданского общества: обвинения в якобы неповиновении требованиям сотрудников полиции и их оскорблении, участие в незарегистрированном общественных объединениях, нарушение порядка проведения мирных собраний и других, а также продолжают применяться угрозы, физическое насилие и карательная психиатрия».
Накануне о возбуждении на нее уголовного дела по статье 274 Уголовного кодекса (Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства) на своей странице в Facebook сообщила журналистка Зауре Мирзаходжаева. У себя в Facebook о давлении на себя и свою мать сообщает активистка правозащитной инициативы Qaharman Дана Жанай, недавно писавшая о том, что Qaharman теперь имеет государственную регистрацию.