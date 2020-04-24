«Произвольные и несоразмерные». Что правозащитные организации говорят о мерах ЧП в Казахстане?

«В то время как мы признаем суровость текущего кризиса здравоохранения, а также то, что использование чрезвычайных полномочий дозволяется международным правом в качестве ответа на существенные угрозы, мы срочно напоминаем государствам, что любое реагирование на чрезвычайные ситуации, связанные с коронавирусом, должны быть пропорциональными, необходимыми и не дискриминационными», - подчеркивали, в частности, в ООН.

Эксперты говорили, что отдельные государства и секретные службы могут воспользоваться пандемией как поводом для поспешного введения чрезмерных ограничений прав и свобод. «Чтобы чрезвычайные меры не стали частью правовых и политических систем, ограничения должны быть точечными и не главными средствами защиты общественного здоровья», - говорилось в заявлении ООН.

Amnesty International, отметив экстраординарность ситуации, вызванной пандемией, в то же время заметила, что «права человека все еще действуют». Организация отметила ряд областей, представителям которых надо помнить о правах и свободах человека. В частности, о правах медицинских работников.

«Медицинские работники находятся на передовой борьбы с этой пандемией, продолжая оказывать услуги, несмотря на личный риск для них и их семей, и правительства должны защищать их. Это включает предоставление качественного личного защитного снаряжения, информации, обучения и психосоциальной поддержки всему персоналу», - говорится в докладе Amnesty International.