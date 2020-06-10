Пандемия. Глава вторая

Независимые редакции из Азербайджана, Армении, Украины, Молдовы и Казахстана рассказывают о новых вспышках коронавируса, которые появились после частичного снятия карантинных ограничений.
Азербайджан: в поликлинику и на похороны
«Последние послабления для экономики показали, что граждане не соблюдают карантинный режим и требования по безопасности, в результате наблюдается рост числа зараженных», - сказал премьер-министр Азербайджана Али Асадов, обращаясь к гражданам 4 июня. Он озвучил новые суровые правила: жителям крупных городов страны запрещено в выходные выходить из дома, исключение делается только для тех, кто идет на похороны и тех, кому срочно понадобился врач.
Азербайджан день за днем перекрывает суточный рекорд по числу новых заболевших.
Вторая волна заражений началась здесь в начале мая и с тех пор усиливается. Несмотря на то, что COVID косит людей сотнями, по внешней стороне жизни крупных городов этого можно не заметить: до введения новых ограничений здесь успели возобновить работу все кафе, рестораны, магазины, учреждения и организации и даже открылся новый торговый центр. Закрытыми пока остаются кинотеатры, развлекательные центры, спортзалы. Местные жители склонны пренебрегать требованием носить маски (хотя за это предусмотрен штраф в размере 50 манатов [около $30]).
Маски обязательно носить почти во всех закрытых помещениях, в транспорте, на автобусных остановках и открытых пространствах, где трудно соблюдать дистанцию (например, в очереди перед банкоматами или магазинами). Многие к их ношению относятся формально - стягивают на подбородок, или вообще держат в кармане, используя по назначению только тогда, когда замечают поблизости полицейского.
Армения: «Мы дошли до грани»
О несоблюдении социальной дистанции и пренебрежении медицинскими масками сообщается и из Армении.
«Правительство не контролирует ситуации, больницы переполнены, премьер в панике по нескольку раз в день выходит в прямой эфир, чтобы призвать людей носить маски. Но фейсбучные и телевизионные призывы не работают. Ереванцы все равно выходят на улицы, социальной дистанции не соблюдают и масок не носят. Им и «жарко», и «кислорода не хватает», и «маски вообще не нужны», и много, много других «веских» причин», - написал на своей странице в фейсбук армянский журналист Марк Григорян.
Премьер-министр Армении (он и сам болеет коронавирусом и вместе с домочадцами находится на самоизоляции) действительно регулярно обращается к гражданам, призывая их к ответственности.
«Наступила ситуация, когда наши медучреждения уже не в состоянии принять новых пациентов, нуждающихся в лечении», - написал премьер-министр Никол Пашинян у себя на Фейсбуке 4 июня, - «Мы дошли до грани, когда система здравоохранения справляется с трудом. В стране есть как минимум 20 тысяч бессимптомных больных, а, может, и больше, которые попросту могут об этом не знать». Население Армении составляет меньше 3 миллионов человек, поэтому такие цифры не могут не насторожить.
Пашинян начал публиковать фотографии с нарушениями социальной дистанции - за несколько дней их собралась целая коллекция.
Несмотря на продолжающийся рост инфекции, власти страны пока не возобновляют режим карантина и еще несколько дней назад делились планами открыть воздушные границы с середины июля.
Казахстан: «Карантин - не решение»
Казахстан официально признал, что вторая серия заражений началась в стране еще с середины мая. Но возвращение к жесткому карантину не рассматривается и здесь.
С 11 мая (в этот день в стране отменили режим ЧП) по 5 июня в Казахстане число случаев коронавируса выросло на 140% (+7186 заболевших).
Казахстан обошел по числу зараженных многие страны, включая, например, Южную Корею, где коронавирус бушевал еще несколько месяцев назад.
В последние недели мая прирост новых заболевших в Казахстане ускорился до 4-5% ежедневно и несколько дней подряд страна обновляла рекордный количественный прирост новых случаев. Последний установлен 30 мая – за этот день в стране выявили 476 зараженных.
В оценках эффективности карантина Казахстанские власти противоречат сами себе. Так, в марте они называли его «единственным решением», в начале апреля говорили о том, что он дал эффект. Однако, уже в мае отмечали, что новый карантин станет ударом по экономике и его не хотелось бы вводить, а в июне министр здравоохранения Елжан Биртанов и вовсе отметил, что введение жесткого карантина – «это не решение».
Молдова: мест в больницах хватит на 5 дней
Невозможно закрыть экономику и всех оштрафовать, граждане должны сами включить сознательность, - примерно так можно суммировать заявление премьер-министра Молдовы Иона Кику.
«Мест в больницах хватит еще на пять дней. Оставайтесь дома, не на кладбище», - так молдавский премьер предостерег граждан, планировавших посетить кладбища на праздник в минувшие выходные.
Украина: кафе пока отменяются
Власти Киева планировали ослабить карантин с 5 июня, но отказались от этого из-за высокого числа заболевших. Отменилось открытие кафе, ресторанов и бассейнов.
«Сейчас один из показателей — по числу больных 100 тысяч населения превышает норму. Сегодня он составляет 14,9 человек (для ослабления карантина должно быть до 12 — ред.)», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.
С 22 мая по 22 июня в Украине действует так называемый «адаптивный» (локальный) карантин. Это означает, что в случае обострения эпидемиологической ситуации в отдельных регионах, ограничительные меры будут усилены именно там, а не по всей стране.