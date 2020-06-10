Пандемия. Глава вторая

Армения: «Мы дошли до грани»

О несоблюдении социальной дистанции и пренебрежении медицинскими масками сообщается и из Армении.

«Правительство не контролирует ситуации, больницы переполнены, премьер в панике по нескольку раз в день выходит в прямой эфир, чтобы призвать людей носить маски. Но фейсбучные и телевизионные призывы не работают. Ереванцы все равно выходят на улицы, социальной дистанции не соблюдают и масок не носят. Им и «жарко», и «кислорода не хватает», и «маски вообще не нужны», и много, много других «веских» причин», - написал на своей странице в фейсбук армянский журналист Марк Григорян.

Премьер-министр Армении (он и сам болеет коронавирусом и вместе с домочадцами находится на самоизоляции) действительно регулярно обращается к гражданам, призывая их к ответственности.

«Наступила ситуация, когда наши медучреждения уже не в состоянии принять новых пациентов, нуждающихся в лечении», - написал премьер-министр Никол Пашинян у себя на Фейсбуке 4 июня, - «Мы дошли до грани, когда система здравоохранения справляется с трудом. В стране есть как минимум 20 тысяч бессимптомных больных, а, может, и больше, которые попросту могут об этом не знать». Население Армении составляет меньше 3 миллионов человек, поэтому такие цифры не могут не насторожить.

Пашинян начал публиковать фотографии с нарушениями социальной дистанции - за несколько дней их собралась целая коллекция.

Несмотря на продолжающийся рост инфекции, власти страны пока не возобновляют режим карантина и еще несколько дней назад делились планами открыть воздушные границы с середины июля.