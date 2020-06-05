Казахстан объявил о второй волне коронавируса, не дожидаясь завершения первой

После нескольких недель успокоительных заявлений о контроле над эпидемией коронавируса, министр здравоохранения Елжан Биртанов 4 июня заявил о том, что еще с середины мая в Казахстане началась вторая волна заражений. Цифры, впрочем, свидетельствовали об этом и до признания министра: эпидемия в стране не заканчивалась, а продолжала нарастать. При этом власти не готовы к повторению мер, которые страна пережила этой весной: жесткий карантин больше не решение для Минздрава.
Вторая волна или повторная вспышка
Минздрав Казахстана в конце апреля заявил о том, что страна проходит пик заражения коронавирусом, а дальше ожидается его спад. Глава ведомства Биртанов еще в начале апреля прогнозировал, что до конца мая в стране будет 3500 зараженных коронавирусом, главный санврач страны Айжан Есмагамбетова в конце апреля называла цифру в 5300 заболевших по итогам весны. Слабеющий прирост новых случаев коронавируса позволил Минздраву разрешить ослабление карантина.
Карантинные ограничения начали снимать еще в конце апреля, а с 11 мая, после окончания режима ЧП в стране, выход из карантина ускорился. К этой дате в Казахстане было 5 207 зараженных коронавирусом – прогноз Есмагамбетовой был почти достигнут.
Минздрав объявил о том, что ситуация значительно улучшилась, ведомство даже перестало присылать обновления о новых зараженных каждые несколько часов – теперь это делается раз в день, утром.
Тем не менее, цифры вовсе не демонстрировали снижение заболеваемости, а мировой ресурс EndCoronavirus продолжал относить Казахстан к числу стран, которым «нужно поднажать» в борьбе с эпидемией.
Казахстан обошел по числу зараженных многие страны, включая, например, Южную Корею, где коронавирус бушевал еще несколько месяцев назад.
В последние недели мая прирост новых заболевших в Казахстане ускорился до 4-5% ежедневно и несколько дней подряд страна обновляла рекордный количественный прирост новых случаев. Последний установлен 30 мая – за этот день в стране выявили 476 зараженных.
Минздрав объясняет сохраняющийся прирост несколькими факторами: активным тестированием, скринингом уязвимых групп, а также вспышками «в закрытых коллективах»: вахтовых поселках на месторождении Тенгиз, на руднике в Карагандинской области, нефтеперерабатывающем заводе в Шымкенте, строительных компаниях в столице и Туркестанской области.
Тем не менее ежедневные сводки ведомства свидетельствуют: продолжает расти и число тех, кто обращается к врачам самостоятельно, а также тех, у кого выявляют сначала ОРВИ и пневмонию, а затем – коронавирус.
Глава Минздрава Биртанов, заявлявший еще в конце мая о контроле над эпидемией, 4 июня сообщил, что в республике в середине мая «началась вторая волна коронавируса». Он не прогнозировал ни ее сроков, ни последствий.
Похожая ситуация после снятия карантина сложилась в нескольких странах – в Армении власти признали повторную вспышку, в Азербайджане из-за новой волны заражений вводят карантин на выходных по примеру Турции, в Украине о повторной вспышке пока говорят с осторожностью, а Иран, продемонстрировав короткое снижение числа зараженных, вновь вышел на регистрацию 2-3 тысяч случаев в день, как было в марте и апреле.
Регионы уходят в отрыв
Крупнейшие вспышки в мае в Казахстане связаны, как заявлял Минздрав, с закрытыми коллективами – вахтовиками и рабочими. В Атырауской и Карагандинской областях с 11 мая по 5 июня выявили 883 и 881 заболевшего соответственно. В Шымкенте – 691, в Западном Казахстане – 524.
Но крупнее в количественном значении прирост был в столицах, где заражений в закрытых коллективах не было. В Алматы за эти недели зарегистрировали ровно 1200 новых случаев, в столице – 1305.
Новых заболевших выявляли после ослабления карантина везде, а прирост в процентном отношении не превысил 100% только в нескольких регионах: Павлодарской области (+49%), Акмолинской области (+56%), Алматы (+75%), Северо-Казахстанской области (+78%) и Кызылординской области (+97%).
Показатели смертности
В апреле Минздрав заявил, что после каждого случая смерти пациента с коронавирусом создается специальная комиссия, которая изучает причины смерти и решает – относить его к летальным исходам от коронавируса или нет. Тогда же, в мае, ведомство сообщило о первых двух случаях, когда смерть пациентов было решено не включать в статистику по COVID-19.
Вплоть до 4 июня Минздрав игнорировал запросы о числе пациентов, которые были заражены коронавирусом, но умерли от других заболеваний. Что таких пациентов немало, стало очевидно после того как сначала журналисты «31 канала», а потом радио «Азаттык» сняли видео с кладбища, где хоронят пациентов с коронавирусом из Алматы. Несмотря на то, что официальная статистика сообщала о 10 умерших в городе пациентах с коронавирусом, на кладбище к моменту съемок было уже 32 свежих могилы. Акимат тогда признал, что 22 зараженных COVID-19 пациента в городе умерли от других болезней.
Накануне Елжан Биртанов сообщил, что всего таких пациентов в стране 37. К вечеру 5 июня Минздрав заявил, что непосредственно от коронавируса умерло 52 пациента.
При этом, если в предыдущие три недели случаев смерти пациентов с коронавирусом в Казахстане почти не было, то на этой подтверждено уже 11.
Тем не менее, статистика смертности в Казахстане остается очень низкой, в разы ниже, чем в европейских и азиатских странах, США и Латинской Америке. Столь низкие показатели смертности от коронавируса демонстрируют всего несколько стран мира, помимо Казахстана. Это другие страны Центральной Азии, Россия и Беларусь, а также ближневосточные страны и некоторые африканские государства.
«Жесткий карантин – единственное решение» vs «жесткий карантин – не решение»
Казахстан начал активный выход из карантина, когда ежедневный прирост новых случаев коронавируса составлял 2-6%. Большинство европейских стран решалось выходить из карантина при показателе около 1-2%. Они также ориентировались на несколько других показателей – число R, учитывающее, какое количество людей заражает один пациент (Минздрав Казахстане его не оглашал), уровень охваченного тестированием населения и другие.
В марте при вводе карантина власти называли его «единственным решением», в начале апреля говорили о том, что он дал эффект. В мае Биртанов отмечал, что новый карантин станет ударом по экономике и его не хотелось бы вводить, а накануне и вовсе отметил, что введение жесткого карантина – «это не решение».
Призывы к населению соблюдать карантин поочередно сделали президент Касым-Жомарт Токаев, министр здравоохранения Елжан Биртанов и главные санврачи регионов.
Межведомственная комиссия поручила регионам рассмотреть возможность ужесточить карантинные меры. В реальности же после 11 мая ни один из регионов не пошел на ужесточение карантина. Напротив, карантинные меры были ослаблены абсолютно везде и эта стратегия, вероятно, не изменится. В этой ситуации вряд ли важно, называет Минздрав происходящее «второй волной» или будет использовать какие-то другие формулировки, поскольку очевидно, что коронавирус отступать не собирается, а власти к новой волне жестких мер не готовы.