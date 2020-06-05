Казахстан объявил о второй волне коронавируса, не дожидаясь завершения первой

Вторая волна или повторная вспышка

Минздрав Казахстана в конце апреля заявил о том, что страна проходит пик заражения коронавирусом, а дальше ожидается его спад. Глава ведомства Биртанов еще в начале апреля прогнозировал, что до конца мая в стране будет 3500 зараженных коронавирусом, главный санврач страны Айжан Есмагамбетова в конце апреля называла цифру в 5300 заболевших по итогам весны. Слабеющий прирост новых случаев коронавируса позволил Минздраву разрешить ослабление карантина.

Карантинные ограничения начали снимать еще в конце апреля, а с 11 мая, после окончания режима ЧП в стране, выход из карантина ускорился. К этой дате в Казахстане было 5 207 зараженных коронавирусом – прогноз Есмагамбетовой был почти достигнут.

Минздрав объявил о том, что ситуация значительно улучшилась, ведомство даже перестало присылать обновления о новых зараженных каждые несколько часов – теперь это делается раз в день, утром.

Тем не менее, цифры вовсе не демонстрировали снижение заболеваемости, а мировой ресурс EndCoronavirus продолжал относить Казахстан к числу стран, которым «нужно поднажать» в борьбе с эпидемией.